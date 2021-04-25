فوت ۹ بیمار کرونایی در خراسان شمالی/ ۱۱۰ نفر بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی عصر یک شنبه در گفتگوی خبری با شبکه اترک خراسان شمالی اظهار کرد: شرایط بحرانی را از نظر شیوع کرونا در استان تجربه میکنیم زیرا تعداد موارد بستری و فوت رو به افزایش است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: خراسان شمالی جزو ۷ استان نخست کشور با شیب تند موارد بستری است.
وی افزود: طبق مشاهدات و بررسیهای انجام شده، بستریها به صورت خانوادگی است لذا مشخص است کرونا در بین خانوادهها در حال چرخش است.
هاشمی تصریح کرد: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته ۹ نفر بر اثر ابتلاء به کرونا در خراسان شمالی جان باختند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها از بستری ۱۱۰ نفر دیگر خبر داد و گفت: اکنون ۴۶۸ نفر در بیمارستانهای استان بستری هستند.
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