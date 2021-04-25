حمله جدید به کاروان لجستیک ارتش آمریکا در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، صابرین نیوز از حمله جدید به ارتش آمریکا در عراق خبر داد.

بر اساس این گزارش؛ یک کاروان لجستیک ارتش آمریکا امروز یکشنبه در غرب عراق هدف قرار گرفته است.

صابرین نیوز لحظاتی قبل گزارش داد: کارون لجستیک ارتش آمریکا در استان الانبار در غرب عراق هدف قرار گرفت.

یک منبع امنیتی عراقی هم اعلام کرد: امروز یکشنبه یک کاروان لجستیک نیروهای ائتلاف بین المللی هنگام عبور از اتوبان الانبار در غرب عراق با یک بمب هدف قرار گرفت.

این منبع امنیتی گفت: از میزان خسارات و زیانهای وارده به این کاروان آمریکایی تاکنون گزارشی مخابره نشده است.