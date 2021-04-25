رفع تخلفات سد معبر در کرمانشاه به مطالبه مردمی تبدیل شده است

حسن مرادی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها مدیریت اراضی عمومی کوچه، خیابان، میدان‌ها و پیاده راه‌ها و به طور کامل معابر عمومی که مورد استفاده عموم است به شهرداری‌ها واگذار شده است.

وی افزود: بر اساس تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری سد معبر و اشغال پیاده راه و استفاده جهت کسب و اسکان ممنوع بوده و شهرداری وظیفه دارد نسبت به رفع تخلف اقدام کند.

مدیر کل نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه بیشترین تخلف سد معبر در مناطق یک، ۲ و سه و پنج شهرداری مشاهده می‌شود، تصریح کرد: در اواخر سال ۹۹ موضوع برخورد با سد معبر مورد توجه شهرداری کرمانشاه و مناطق هشتگانه قرار گرفت و کمیسیون‌های تخصصی مربوطه تشکیل شد.

مرادی با اشاره به میزان صدور اخطاریه برای اصناف متخلف در ایجاد سد معبر بیان کرد: در سال گذشته ۵۰۰ برگ اخطاریه برای اصناف متخلف صادر و به صورت کتبی به آنها ابلاغ شد و متخلفان بر اساس ابلاغیه باید در مدت ۴۸ ساعت نسبت به رفع تخلف اقدام کنند در غیر این صورت با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در مدت کوتاهی مبارزه و از بین بردن تمام تخلفات سد معبر ممکن نبوده و این بی نظمی در سال‌های متمادی به وجود آمده و اجراییات شهرداری کرمانشاه هم به صورت مقطعی با پدیده سد معبر مبارزه کرده است اما برای حل کامل این مشکل نیازمند همدلی و همکاری اصناف و مردم با مجموعه شهرداری هستیم.

مدیر کل نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه گفت: هر ۱۵ روز گزارش‌های تخلفات سد معبر از مناطق هشت گانه شهرداری کرمانشاه جمع آوری می‌شود و در حقیقت سد معبر تجاوز به حقوق شهروندان است و انتظار داریم اصناف بدون دخالت شهرداری خود نسبت به رفع تخلف اقدام کنند.

مرادی اضافه کرد: برای پیگیری بهتر موضوع سد معبر تعداد کمیسیون‌های مربوطه از یک به سه کمیسیون افزایش پیدا کرده اما رسیدگی و رفع سد معبر بسیار زمان بر است.

وی افزود: برای نمونه شهرداری در منطقه دولت آباد جلساتی را برای رفع تخلف سد معبر در بلوار کشاورزی با اصناف و بزرگان محله برگزار کرده و نیروهای اجراییات در منطقه مسکن و چهار راه مدرس در حال انجام مأموریت هستند.

مدیر کل نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: مردم و همشهریان محترم می‌توانند تخلفات سد معبر را با سامانه ۱۳۷ در میان بگذارند تا در دستور کار نیروهای اجراییات قرار گیرد.