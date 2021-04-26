احتمال دیدار استقلال و پرسپولیس/۲ دربی آسیا با این جدول قطعی است!

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا نمایندگان ایران وضعیت متفاوتی در جداول خود دارند. این فصل از مسابقات، در پنج گروه چهار تیمی برگزار میشود و شرایط صعود به مرحله یک هشتم متفاوت از سالهای قبل شده است.
بر اساس قوانین برگزاری مسابقات، پنج تیم نخست هر گروه به علاوه سه تیم دوم که بهترین عملکرد را دارند راهی مرحله یک هشتم نهایی خواهند شد.
معادلات تقابل تیمها در مرحله یک هشتم هم دارای فرمول ویژهای است و بسته به اینکه بهترین تیم دوم از کدام گروهها صعود کنند، حریفان مرحله یک هشتم با هم متفاوت خواهند بود.
در حال حاضر تراکتور ایران در رده دوم جدول گروه B، استقلال در رده دوم جدول گروه C، فولاد در رده سوم جدول گروه D و پرسپولیس در رده نخست گروه E قرار دارد.
با امتیازات رقم خورده تا پایان هفته چهارم، از بین نمایندگان ایران این تنها استقلال است که میتواند به عنوان بهترین تیم دوم راهی مرحله بعد شود و تراکتور این شرایط را ندارد.
اگر جدول گروهها تا پایان هفته ششم مرحله گروهی به همین شکل باقی بماند دو دربی بزرگ در انتظار قاره آسیا خواهد بود؛ یکی در ایران و دیگری در عربستان.
با جایگاههای فعلی تیمها دربی بزرگ ایران در آسیا قطعی است؛ یعنی استقلال و پرسپولیس با فرمول «تیم نخست گروه E و تیم دوم گروه C» با هم دیدار میکنند. با همین جداول، الدحیل قطر با استقلال تاجیکستان، السد قطر با الشارجه امارات و النصر با الهلال عربستان دیدار خواهند کرد.
همانطور که گفته شد بازیهای مرحله یک هشتم بستگی به این دارد که کدام تیمها از کدام گروهها به عنوان بهترین تیم دوم صعود کنند.
برگزاری دربی آسیایی در مرحله بعد در چند حالت دیگر هم ممکن است. به عنوان مثال هم استقلال و هم پرسپولیس در گروه خود صدرنشین شوند و تیمهای دوم از گروههای A، C و E باشند.
به هر حال با اتمام مرحله گروهی همه چیز مشخص خواهد شد اما شاید برگزاری دو دربی بزرگ و حساس قاره آسیا در دو کشور ایران و عربستان بتواند جذابیتهای مرحله یک هشتم نهایی را چند برابر کند.
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