نحسی کرونا در اردبیل با فوت ۱۳ بیمار/۷۹ بیمار جدید بستری شدند

شهرام حبیب زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون ۶۰۶ بیمار کرونایی در بخش‌های مختلف بیمارستان‌های استان اردبیل بستری هستند، اظهار کرد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته آمار بستری‌ها در استان اردبیل رشد قابل توجهی دارد و اگر این روند ادامه داشته باشد تخت خالی در بیمارستان‌ها نخواهیم داشت.

وی با تسلیت به ۱۳ خانواده که عزیزان خود را بر اثر ابتلاء به ویروس کرونا از دست داده اند، افزود: ۱۳ بیمار کرونایی طی ۲۴ ساعته گذشته فوت شده اند و پیش بینی می‌شود آمار فوتی‌ها در استان اردبیل در طی هفته جاری افزایش قابل توجهی داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل به آمار بهبود یافتگان نسبی در شبانه روز گذشته اشاره کرد و گفت: ۹۳ بیمار کرونایی نیز با حال عمومی مساعد و نسبی از بیمارستان‌ها مرخص شدند و نکته قابل توجه عدم حضور این افراد در اجتماعات و تداوم روند درمان در منازل این بیماران است که انتظار داریم این افراد رعایت نکات بهداشتی را به جد پیگیری کنند.

حبیب زاده آمار بیماران بدحال بستری در استان اردبیل را ۸۱ نفر عنوان کرد و گفت: هر روز به تعداد نفرات بیماران بدحال و بستری در بخش مراقبت‌های ویژه افزوده می‌شود چرا که قدرت انتقال و شدت نفوذ ویروس در بدن انسان افزایش داشته است.

وی بیان کرد: هم اکنون هم اکنون شهرستان‌های اردبیل، پارس آباد، مشگین‌شهر، خلخال و گرمی در وضعیت قرمز و شهرستان‌های بیله سوار، نیر، نمین، سرعین، کوثر و اصلاندوز در وضعیت نارنجی قرار دارند.

کرونا مهمان ناخوانده سفره‌های افطاری در ماه مبارک رمضان است

حبیب زاده با بیان اینکه در صورتی که آمار بستری‌های کرونایی همچنان در استان بالا باشد وضعیت قرمز کرونایی در چند ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت افزود: هر چه تعداد بستری‌ها و میزان ابتلاء بالا رود شاهد فوت بسیاری از هم استانی‌هایمان در فصل بهار خواهیم بود چرا که قدرت شیوع این بیماری جهش چند برابری دارد.

وی ادامه داد: تمام تلاش کادر درمان و مسئولین استان جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و بهبود وضعیت کرونا در شهرستان‌ها است که امیدواریم این امر با همکاری مردم صورت گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: از کانون‌های اصلی آلودگی‌های ویروس کرونا دورهمی ها و تشکیل صف‌های متعدد در برخی اصناف در ماه مبارک رمضان است و شهروندان بهتر از در مهمانی‌های افطاری شرکت نکرده و نکات بهداشتی هنگام خرید را رعایت کنند.

حبیب زاده بر تداوم اعمال محدودیت‌های تردد شهری تاکید کرد و گفت: ناقلان بیماری بدون علامت در کمین هستند و متأسفانه شاهد تردد برخی از مبتلایان نیز در سطح شهر هستیم پس شهروندان دقت لازم را داشته و به جز موارد غیر ضروری از منزل خارج نشوند.