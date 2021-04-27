ورود گندم به چرخه خوراک دام اتفاق خطرناکی است

سید احمد مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشکل تأمین نهاده برای دامداری‌های سنتی و پروار بندی ها همچنان ادامه دارد، گفت: البته به دامداری‌های سنتی کنسانتره آماده تحویل داده می‌شود اما مقدار آن کم است و دامداران رضایت کافی ندارند،؛ میزان عرضه به واحدهای پروار بندی هم بسیار ناچیز است.

وی با اشاره به عدم تخصیص ارز به نهاده‌های دامی طی حدود ۲ ماه اخیر، افزود: دامداری‌های صنعتی نیز از ۱۵ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، سهمیه جو و ذرت خود را دریافت کرده‌اند اما هنوز ۳۰ تا ۴۰ درصد نهاده کنجاله سویا تحویل این واحدها نشده است.

مقدسی درباره دلایل این امر افزود: قیمت جهانی نهاده‌های دامی افزایش یافته و به همین جهت ستاد تنظیم بازار باید نرخ‌های جدید نهاده‌های دامی را اعلام کند و حدود یک ماه است که منتظریم این کار انجام شود اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است و این مساله در کنار عدم تخصیص ارز از جمله مشکلات کنونی صنعت است.

وی اضافه کرد: در صورت اعلام نرخ جدید نهاده‌های دامی، روند عرضه آنها نیز بهبود می‌یابد.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره تعیین قیمت ۵ هزار تومان برای نرخ خرید تضمینی گندم با اشاره به اینکه این نرخ در شرایط کنونی اصلاً مناسب نیست و اخیراً نیز شاهد ورود دام‌ها به مراتع سبز گندم بوده‌ایم، افزود: با این شرایط که قیمت نهاده‌های دامی در بازار آزاد گران‌تر از گندم است هیچ بعید نیست گندم برداشت شده نیز به جای اینکه به دولت فروخته شود و سر سفره مردم بیاید، وارد چرخه خوراک دام شود که این اتفاق خطرناک است و دولت باید فکر اساسی برای آن کند.

مقدسی یکی از دلایل این مساله را تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی عنوان کرد و افزود: دولت نهاده‌ها را با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌کند و برای آنها نرخ مصوب تعیین می‌کند و براین اساس قیمت گندم را تعیین می‌کنند در حالی که به نهاده‌های دامی یارانه تعلق گرفته و نرخ آنها واقعی نیست اما قیمت گندم سرکوب می‌شود.

وی اضافه کرد: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی حذف و نرخ آنها واقعی شود تعیین قیمت گندم نیز براساس ارز نیمایی خواهد بود و دیگر شاهد چنین نابسامانی‌هایی در بازار نخواهیم بود.