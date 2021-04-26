۳۷ میلی متر باران در «کتیج» فنوج بارید

محسن حیدری در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در شبانه روز گذشته فعالیت سامانه همرفتی در جنوب استان ادامه یافت به طوری که بیشترین بارندگی با میزان ۳۷ میلی متر از ایستگاه بارانسنجی «کتیج» شهرستان فنوج گزارش شد.

وی افزود: علاوه بر این از ایستگاه هواشناسی از ایستگاه‌های «هیچان» نیکشهر با ۱۷، «جهاد کشاورزی» نیکشهر با ۱۱و شهر راسک با ۸ میلی متر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بر اساس گزارش‌ها بارش‌های دو روز روز گذشته در جنوب استان سیستان و بلوچستان موجب آبگرفتگی موقت معابر و جریان یافتن بخش‌هایی از رودخانه‌های محلی شده است.

حیدری تصریح کرد: بر اساس آخرین خروجی نقشه‌های پیش یابی و مدل‌های جوی همچنان شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، رعد و برق و تندبادهای موقتی در استان فراهم است.

وی با اشاره به اینکه فعالیت این سامانه در روزهای دوشنبه و سه شنبه در ارتفاعات شرقی سیستان و بلوچستان متمرکز است، گفت: زمان فعالیت این سامانه در بعدازظهرها و اوایل شب برآورد می‌شود و انتظار می‌رود در ارتفاعات با آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن موقتی مسیل‌ها مواجه شویم.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اضافه کرد: توصیه می‌شود در زمان رانندگی احتیاط لازم در دستور کار قرار گیرد و از تردد و توقف بستر و حاشیه مسیل‌ها به طور اکید خودداری شود. کوهنوردان نیز با توجه به احتمال بالای برخورد صاعقه از صعود به ارتفاعات پرهیز کنند.