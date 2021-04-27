علیرضا مرزبان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط تیم فوتبال سپاهان و صدرنشینی دوباره این تیم گفت: بعد از آنکه فصل گذشته به پایان رسید، در تیم سپاهان تغییراتی ایجاد شد. نیاز به زمان بود تا کیفیت بازیکنان بررسی شود و پله پله جلو بیاییم. شروع بدی در لیگ داشتیم و از پنج بازی، دو باخت آوردیم اما مسائل داخلی را حل کردیم، تغییراتی در سیستم هجومی دادیم و ساختار دفاعی را بهبود دادیم.

وی افزود: برای ما مهم است که بازی خوبی ارائه بدهیم. در کنار گرفتن نتیجه، فوتبال زیبا و قابل قبول هم در دستور کار است و روی آن تمرکز داریم.

مربی تیم فوتبال سپاهان تاکید کرد: ما تنها تیم مدعی قهرمانی نیستیم. استقلال و پرسپولیس به ما نزدیک هستند. احساسم این است که تکلیف قهرمانی این فصل از مسابقات لیگ روز و هفته آخر مشخص می‌شود. استقلال و پرسپولیس در آسیا بازی‌های خوبی انجام داده‌اند و با انگیزه به لیگ ایران بر می‌گردند.

مرزبان ادامه داد: ما خودمان را از حالا مدعی قهرمانی نمی‌دانیم. به سایر تیم‌ها احترام می‌گذاریم و این احترام سرلوحه کارمان است. شما می‌توانید بگویید می‌خواهیم قهرمان شویم ولی نمی‌توانید خودتان را تنها مدعی قهرمانی بدانید.

وی درباره دست به دست شدن صدر جدول بین سپاهان و پرسپولیس، خاطرنشان کرد: این بالا و پایین شدن در صدر تا روز آخر ادامه خواهد داشت. هم پرسپولیس و هم استقلال کیفیت فنی خوبی دارند. اینکه ما در ادامه امتیاز از دست بدهیم دور از ذهن نیست. تنها کاری که باید انجام بدهیم این است که آرامش خود را حفظ کنیم.

مربی سپاهان در خصوص احتمال تعویق بازی این تیم با پرسپولیس در هفته بیست و دوم به دلیل مطرح شدن بحث قرنطینه پرسپولیس، گفت: برنامه تمرین و آماده سازی ما برای بازی با پرسپولیس طبق روال قبل ادامه دارد. سلامت بازیکنان و مربیان پرسپولیس برای ما هم حائز اهمیت است چون بعضی از دوستان من در این تیم هستند ولی از سازمان لیگ اعلام شده است که بازی ما با پرسپولیس برگزار خواهد شد. من روز گذشته این موضوع را شنیدم.

مرزبان تاکید کرد: پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا دائم تست کرونا می‌دهد و هنگام بازگشت به ایران مجدداً از این تیم تست گرفته می‌شود. بنابراین جای نگرانی نیست.