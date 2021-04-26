چاپ جدید رمان «تنگسیر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «تنگسیر» اثر مشهور صادق چوبک به‌تازگی توسط انتشارات معین منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌رمان، یکی از آثار شناخته‌شده و مطرح ادبیات معاصر فارسی است که فیلمی سینمایی هم با اقتباس از آن ساخته شده است. داستان «تنگسیر» درباره مردی فقیر و زحمت‌کش به‌نام زائرمحمد است که پس از سال‌ها زحمت و پس‌انداز، چندتن از افراد معتمد شهر، با قول سرمایه‌گذاری و برگشت سود، پول او را به نفع خود مصادره می‌کنند و در مقابل دادخواهی‌های او، حاضر به برگشت اصل پول هم نیستند. در نتیجه زائرمحمد پس از ناامیدی از همه راه‌ها، ناچار است به خود متکی باشد و انتقامش را از مردم ظالم بگیرد.

صادق چوبک به‌عنوان یکی از نویسندگان ناتورالیست ادبیات معاصر ایران شناخته می‌شود و زندگی‌های طبقات فرودست، اسارت، سختی و رنج و فقر مردم را در آثارش نشان داده است.

«تنگسیر» برای اولین‌بار سال ۱۳۴۲ منتشر شد و نسخه‌ای که انتشارات معین به‌تازگی از این‌رمان چاپ کرده، به‌گفته مدیر این‌انتشارات، با حروفچینی جدید، اصلاح غلط‌های چاپی و رعایت رسم‌الخط جدید و سجاوندی دقیق کلمات به چاپ رسیده است.

این‌کتاب با ۲۱۶ صفحه و قیمت ۴۵ هزار تومان منتشر شده است.