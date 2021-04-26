به گزارش خبرنگار مهر، به همت کمیته روابط بین الملل انجمن علوم سیاسی ایران نشست علمی «آسیب شناسی خلاء پژوهشی نظریه جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل در دانشگاه های ایران» برگزار می‌شود.

اسامی سخنرانان و موضوع سخنرانی شان در نشست نامبرده به شرح زیر است:

احمد نقیب زاده (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)، بازتاب جامعه شناسی تاریخی و روابط بین الملل در ایران

حمیرا مشیرزاده (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)، جامعه شناسی تاریخی: نظریه، رویکرد یا حوزه مطالعاتی؟

سید علی منوری (عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی)، جامعه‌شناسی تاریخی و مسأله Presentism در مطالعات روابط بین‌الملل: رویکرد کاربردی

مهدی زیبائی (عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و دبیر کمیته روابط بین الملل انجمن علوم سیاسی ایران)، انعکاس وضعیت بحرانی رشته روابط بین الملل در کاربرد نظریه جامعه شناسی تاریخی.

دبیری نشست هم به عهده بهمن سرلک، دبیر اجرایی انجمن علوم سیاسی ایران است.

نشست «آسیب شناسی خلاء پژوهشی نظریه جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل در دانشگاه های ایران» روز سه شنبه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ تا ۱۹ به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

پخش آنلاین برنامه از طریق زیر امکانپذیر است:

https://f.ecodan.ir/b/rdt-۱m۴-۹w۸-tjb

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.