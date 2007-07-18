استعفای استاندار یزد پذیرفته شد

به گزارش مهر در یزد، در متن استعفای وی آمده است :" ... کارگزاری دولت اسلامی در جریان دولت نهم که با صریح ترین تعابیر موید مراد و رهبرمان می باشد ، نعمت بزرگی است که از دست دادن آن خسران غیر قابل جبرانی خواهد بود . هر دلداه به نظام اسلامی باید تمام توان خود را برای تحقق اهداف این دولت در هر سنگر و عرصه ای بکار گیرد".

در ادامه عنوان شده است: " از ویژگیهای ممتاز دولت نهم معطل نگذاشتن ظرفیت ها و جایگاه ها است ، اکنون که عوارض بیماری ، مانع اداء حق نظام اسلامی و مردم شریف استان دارالعباده یزد آن گونه که شایسته است شده ، امیدوارم با واگذاری مسئولیت، کارنامه درخشانی از دولت اسلامی در این استان ارائه شود . از خدای سبحان در خواست دارم لحظه ای توفیق تلاش در راستای تحقق شعارهای دولت اصولگرا که احیای شعار های اصیل انقلاب است را از اینجانب و همه مومنین به نظام اسلامی سلب نکند."

بر اساس همین گزارش بلافاصله پس از پذیرش استعفای ابوالقاسم عاصی ، "سید علیرضا نبوی زاده" معاون عمرانی استانداری یزد به سمت سرپرست استانداری یزد منصوب شد ، در ابلاغیه ای که از سوی وزیر کشور به نبوی زاده ابلاغ شده است، آمده است : "نظر به تعهد و درایت جنابعالی به موجب این حکم شما با حفظ سمت به سزپرستی استانداری یزد منصوب می نمایم امید است با اتکال به خداوند متعال و تلاش و همراهی دیگر همکاران در انجام وظایف و امور محوله موفق و موید باشید".

ابوالقاسم عاصی پیش از این بر اثر بیماری میگرن یک ماه در مرخصی به سر می برد و پس از پایان یافتن زمان مرخصی، استعفای خود را تقدیم وزیر کشور کرد.