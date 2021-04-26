آغاز بزرگترین پروژه مسکن سازی کشور در بندرعباس با ۱۰ هزار واحد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازآفرینی شهری ایران، مهدی عبوری ایران با بیان اینکه یکی از وظایف شرکت بازآفرینی شهری، پایدار کردن جریان تولید و عرضه مسکن است، گفت: فرآیند اجرایی پروژه ۱۰ هزار واحدی بندرعباس پس از دریافت مصوبات لازم در تیرماه سال ۹۹ از کمیسیون ماده ۵ و شورایعالی شهرسازی و معماری آغاز شد.
وی ادامه داد: این مجموعه عظیم یک ابر پروژه مسکنی در کشور به شمار میرود و نقش بسیار مؤثری در تولید و عرضه مسکن دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: این ۱۰ هزار واحد مسکونی در ۶۰۵ بلوک ساختمانی طراحی شده و در روز چهارشنبه این هفته با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اجرای آن کلید میخورد.
این مقام مسئول توضیح داد: این پروژه یکی از ظرفیتهای خوب در حوزه مسکن به شمار میرود و همزمان با ساخت پروژههای مسکونی تأمین تمامی خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه هم انجام میشود و تمامی طراحیهای آن در دستور کار قرار گرفته است به طوری که فضای سبز و مجتمعهای فرهنگی، مذهبی، آموزشی و انتظامی در کنار این پروژه ساخته خواهند شد.
عبوری اظهار کرد: این پروژه کمتر از ۳۰ درصد از سطح اشغال را در برگرفته؛ به طوری که از ۳۵۰ هکتار زمین کمتر از ۳۰ درصد از پروژهها زیر بلوکها را تشکیل میدهد و بالای ۲۵۰ هکتار مربوط به فضای عمومی این مجموعه است.
مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری یادآور شد: متراژ واحدها بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر است و مدت قرارداد ساخت این پروژه هم ۴۸ ماهه است، ولی طبق برنامه ریزی انجام شده ۳۸ ماهه تحویل داده میشوند.
عبوری با بیان اینکه قیمت تمام شده هر واحد مسکونی با توجه به شرایط ساخت در زمان تحویل مشخص میشود، افزود: شرکت بازآفرینی شهری حدود ۷ هزار میلیارد تومان برای این پروژه سرمایهگذاری کرده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در این شرکت، تولید مسکن به دو روش دنبال میشود، گفت: روش اول در قالب تسهیلات تبصرهای و ارزان قیمت است که به صورت خود مالکی متقاضیان در بافتهای فرسوده اقدام به نوسازی میکنند و روش دوم هم تولید مسکن در زمینهای ملکی مجموعه وزارت راه و شهرسازی است.
عبوری یادآور شد: تعهد ما در حوزه خود مالکی و تسهیلات تبصره بدین صورت است که در مواردی از جمله اخذ پروانه ساختمانی، بیمه، مالیات و نظام مهندسی تخفیف و یا ارائه خدمات رایگان را در کنار این تسهیلات برای متقاضیان در نظر میگیریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تعداد پروژهای که در نظر گرفته شده در این حوزه ۱۰۰ هزار واحد است که از این تعداد ۴۰ هزار واحد تاکنون توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده شده که به صورت کامل این ۴۰ هزار واحد را به بانکها معرفی کرده ایم.
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