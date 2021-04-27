غذاهای ممنوعه برای داشتن میانسالی سالم

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، «کارمن پیرناس»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه آکسفورد، در این باره می‌گوید: «تحقیقات و شواهد زیادی در مورد مواد مغذی به صورت تکی وجود دارد اما مشکل این است که مردم مواد مغذی نمی‌خورند، ما غذا و ترکیبات غذایی می‌خوریم. بنابراین گفتن به مردم که نیاز به کاهش مصرف قند دارند بسیار گیج کننده است و ممکن است پیام درستی نباشد.»

در این مطالعه، داده‌های مربوط به حدود ۱۱۷ هزار فرد بزرگسال بریتانیایی در رده سنی ۳۷ تا ۷۳ سال بررسی شد.

شرکت کنندگان رژیم غذایی شان را بین ۲ و ۵ بار گزارش کرده بودند. محققان گروه‌های غذایی و مواد مغذی را شناسایی کردند. گزارشات بیمارستان‌ها و مراکز سلامت نیز برای محاسبه نرخ بیماری قلبی و مرگ استفاده شد.

شرکت کنندگان بر اساس غذاهایی که می‌خوردند گروه بندی شدند. به گفته پیرناس، «افرادی که رژیم غذایی شان عمدتاً شامل شکلات، آب نبات، کره و نان سفید بود ۴۰٪ بیشتر در معرض خطر بیماری قلبی و ۳۷درصد در معرض خطر مرگ زودرس بودند.»

همچنین کسانی که در گروه نوشیدنی‌های شیرین بودند ۱۴٪ بیشتر در معرض خطر بیماری قلبی و ۱۱ درصد در معرض خطر مرگ بودند.

پیرناس در ادامه می‌افزاید: «شاید اهمیت این مطالعه این است که صحبت در مورد شکر و چربی را متوقف کرده و به بررسی شکلات، شیرینی جات، نان سفید، کره، و پنیر پرچرب پرداخته است. این همان چیزی است که ما باید به مردم بگوییم. اگر آنها رژیم غذایی حاوی مقادیر زیادی از این خوراکی‌ها داشته باشند و میوه و سبزیجات کمی مصرف کنند، احتمال دارد به بیماری قلبی مبتلا شده و زود از دنیا بروند.»

به گفته محققان، عمدتاً این نوع رژیم‌های بد غذایی موجب اضافه وزن شده و افراد را در معرض خطر بیماری قلبی قرار می‌دهد.

به طورکلی دستورالعمل‌های تغذیه سالم بر مصرف بیشتر سبزیجات و میوه‌ها، پروتئین بدون چربی، غلات سبوس دار و لبنیات تأکید دارند.