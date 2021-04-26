همکاری فولادمبارکه برای تأمین تجهیزات پذیرش بیماران مبتلابه کرونا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سفر وزیر بهداشت به اصفهان برای شرکت در بیست و سومین آئین پویش ره سلامت و آغاز فاز سوم کار آزمایی بالینی واکسن کرونا در اصفهان امروز انجام شد و در این مراسم از حمایت‌های بی دریغ فولاد مبارکه در زمینه تأمین اکسیژن رایگان بیمارستان‌های کشور و همچنین تجهیز بیمارستان‌ها برای مقابله با بیماری کووید ۱۹ تقدیر و تشکر ویژه ای توسط وزیر بهداشت صورت گرفت.

تأمین اکسیژن با کیفیت و رایگان، همچنین کمک جهت خرید تجهیزات پزشکی و حتی رفاهی برای بیمارستانها نشان از عملکرد مناسب این شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی است. در همین زمینه مدیر بیمارستان شهرستان مبارکه گفت: اثرگذاری شرکت فولاد مبارکه در گذراندن دورانی که ویروس کرونا در استان اصفهان و شهر مبارکه شیوع گسترده‌ای داشته، بسیار قابل توجه است.

محمد ایرانپور با بیان این مطلب افزود: برای مثال خرید تانکر اکسیژن ۱۰ تنی با کمک شرکت فولاد مبارکه در اوایل سال ۹۹ یکی از مواردی است که باید به آن اشاره کرد و گفت تمام هزینه خرید این تانکر از سوی شرکت فولادمبارکه پرداخت شد. همچنین کیفیت اکسیژن این دستگاه بسیار عالی است و به موقع ما را در شرایط کرونایی حمایت و اکسیژن مورد نیاز بیمارستان مبارکه را تأمین کرده است.

به گفته وی، شرکت فولاد مبارکه در زمینه تأمین اکسیژن استان اصفهان بسیار موفق عمل کرده است و حتی به دیگر استان‌ها در کل کشور نیز یاری رسانده است. تا به امروز نیز شرایطی را برای بیمارستان مبارکه فراهم کرده است که مشکلی در جهت درمان بیماران کرونایی نداشته باشیم.

مدیر بیمارستان مبارکه ادامه داد: استفاده از تانکر اکسیژن موجود در بیمارستان مبارکه و کمک فولاد مبارکه برای خرید دستگاه‌های جدید و تأمین اکسیژن از لحاظ کمی و کیفی باعث کاهش نگرانی مسئولان بیمارستان در ارائه خدمات به بیماران کرونایی شد.

ایرانپور با بیان اینکه در حال حاضر شرکت فولاد مبارکه اکسیژن مورد نیاز بیمارستان‌های استان را به صورت رایگان تأمین می‌کند در ادامه افزود: در صورتی که کپسول‌های اکسیژن از کیفیت بالا و استاندارد برخوردار نباشند، می‌تواند منجر به فاجعه در بیمارستان شوند. همانگونه که اخیراً با منفجر شدن یک کپسول اکسیژن در بیمارستانی از کشور عراق باعث کشته شدن تعداد زیادی از افراد حاضر در آنجا شد، اما خوشبخانه ما در بیمارستان مبارکه هم از اکسیژن با کیفیت و دستگاه ایمن برخورداریم و هم اینکه بیماران بدون مشکل اکسیژن را دریافت می‌کنند؛ این موضوع، قدم بسیار بزرگی است که از سوی شرکت فولاد مبارکه برداشته شده است.

وی افزود: بیمارستان مبارکه در صورتی که نیروی انسانی به اندازه کافی در اختیار داشته باشد، توانایی پذیرش ۱۱۰ بیمار کرونایی را دارد و دلیل آن همکاری و کمک شرکت فولاد مبارکه بوده است، زیرا در سال گذشته توانستیم تعدادی تخت، تجهیزات پزشکی، رفاهی و… را به صورت کامل خریداری کنیم، در واقع زیرساختها و تجهیزات مورد نیاز این بیمارستان با مساعدت شرکت فولادمبارکه فراهم شد.

مدیر بیمارستان مبارکه در ادامه تصریح کرد: در اسفند سال ۹۸ شرکت فولاد مبارکه کمک قابل توجهی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان داشت وهمچنین به بیمارستان مبارکه کمک مالی رساند. همچنین اکنون شرکت فولاد مبارکه برای ساخت دیالیز خیرسازی کمک کرده که از طریق فرمانداری این موضوع در حال پیگیری بوده و همکاری دو طرفه وجود دارد.

به گفته ایرانپور، شرکت فولادمبارکه رسالت خود را در شرایط سخت کرونایی بسیار خوب انجام داده است. این شرکت در سال ۹۸ نیز برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی به بیمارستان مبارکه کمک مالی کرده که اکنون ارزش مالی همان تجهیزات ۵ برابر شده است. همچنین طبق تفاهمنامه بیمارستان مبارکه با شرکت فولادمبارکه، مبلغی را نیز برای خرید کیت آزمایشگاه به این بیمارستان کمک رسانده است.