به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا درباره اتفاقات تلخی که بیش از یک قرن پیش رخ داد، اظهاراتی خلاف واقعیت، بیاساس و ناحقی را ارایه کرد.
رییس جمهور ترکیه در این خصوص گفت: رقابت در زمینه وقایع غمانگیز تاریخی را انسانی نمیدانیم. هنوز برای پیشنهادمان در راستای راهاندازی کمیسیون تاریخی به منظور بررسی ادعاهای ارمنی ها که سالهاست بر زبان میآورند، پاسخی دریافت نکردهایم.
رجب طیب اردوغان در ارتباط با بیانیه رییسجمهور آمریکا در مورد وقایع ۱۹۱۵ ادامه داد: معتقدیم که فشار گروههای افراطی ارمنی و گروههای تُرک ستیز در این زمینه موثر بوده است.
وی خطاب به بایدن گفت: اگر میگویید نسلکُشی، لازم است به آیینه نگاه کرده و خود را ارزیابی کنید.
رییس جمهور ترکیه افزود: در برابر ذهنیتی که سعی در به بنبست رساندن مساله قبرس و شکست برادران تُرک قبرسیمان با اعمال تحریم دارد، نرمش به خرج نخواهیم داد.
این در حالیست که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیشتر با صدور بیانیهای کشتار ارامنه در زمان امپراتوری عثمانی را به رسمیت شناخت.
جو بایدن در بیانیه خود در این خصوص اعلام کرد: هر سال در این روز، ما کسانی که در نسل کشی ارامنه در دوران عثمانی کشته شدند را یادآوری میکنیم تا بار دیگر بر تعهد خود برای جلوگیری از چنین رویدادی تاکید کنیم.
مقامات آمریکایی و برخی مسئولان کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بودند که رئیس جمهوری آمریکا بنا دارد همانطور که در دوران رقابتهای انتخاباتی وعده داده بود کشتار ارامنه را به عنوان «نسل کشی» به رسمیت بشناسد.
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