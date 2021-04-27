ضرورت اصلاح و بازنگری قوانین مخل کسب و کار

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی دوشنبه شب در گفتگوی خبری جهش تولید سیمای مازندران با بیان اینکه قوانین مخل کسب و کار برداشته و حذف می‌شود، افزود: شاخص‌های کسب و کار در مجلس اصلاح می‌شود.

وی با بیان اینکه تیم ویژه ای در مازندران فرصت‌های سرمایه گذاری استان را با توجه به اهمیت و جایگاه استان در اقتصاد کشور دارد، رصد می‌کند، گفت: مازندران نقش مهمی در درآمد ناخالص ملی دارد.

وی ادامه داد: مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی مازندران بررسی و رصد شده است و وزیر اقتصاد نیز چندین بار از واحدهای تولیدی و بزرگ استان مازندران بازدید کرده است.

قوامی یادآور شد: امیدواریم در فرصت پیش روی اقدامات لازم برای توسعه اقتصاد استان و کشور انجام دهیم و خوشبختانه نمایندگان مازندران در بهترین کمیسیون‌های مجلس حضور دارند و امیدواریم با همکاری نمایندگان و وزارت اقتصاد زیرساخت مناسبی برای توسعه استان بردایم.

وی گفت: ۳۶ شرکت سرمایه گذاری در سهام عدالت حضور دارند و می‌توانند از این ظرفیت نیز برای توسعه استان بهره گیری کرد.

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس نیز یکی از موانع اصلی پیش روی تولیدکنندگان سنگ اندازی های دستگاه‌ها بیان کرد و گفت: مازندران استانی با ظرفیت بسیار بالا بوده و ظرفیت صادراتی بسیار بالایی دارد.

وی گفت: مازندران به اندازه کشورهای سی آی اس می‌تواند ظرفیت اقتصادی ایجاد کند.

وی بازنگری در قوانین رفع موانع تولید را امری مهم و اساسی بیان کرد.