انگلیس ۱۴ شهروند روسیه را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چند صباحی است که دولت انگلیس قانون جدید «ماگنیتسکی» را- که مشابه قانونی به همین نام در ایالات متحده است- به مرحله اجرا گذاشته؛ قانونی که مدعی مبارزه با موارد نقض حقوق بشر و فساد در خارج از مرزهای انگلیس است!
دولت انگلیس هم روز دوشنبه برای نخستین بار با تکیه بر این قانون جدید، ۱۴ شهروند روسیه را تحریم کرد.
در واقع، قانون مذکور به دولت انگلیس این اختیار را میدهد تا افرادی که ادعا میشود در نقض فاحش حقوق بشر و فساد (البته به زعم مقامات لندن) دست داشتهاند، مجازات کند. طبق این قانون، اموال متهمان مسدود شده و از سفر به انگلیس منع میشوند.
به همین ترتیب، دولت انگلیس در توجیه تصمیم خود برای تحریم این ۱۴ شهروند روسیه مدعی شد که آنها متهمان یک پرونده فساد ۲۳۰ میلیون دلاری هستند. در میان این افراد، نام «دمیتری کلایوف» مالک پیشین «بانک پس انداز جهانی» روسیه نیز به چشم میخورد.
اما از سوی دیگر، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه ایالات متحده با استقبال از تحریمهای انگلیس علیه شهروندان روسیه مدعی شد که این تحریمها تلاشها برای مقابله با فساد در سطح جهان را تقویت میکند.
گفتنی است که انگلیس علاوه بر شهروندان روسیه، سه فرد متهم به فساد در هندوراس، نیکارآگوئه و گوآتمالا را به اتهام رشوه خواری و حمایت از یک کارتل قاچاق مواد مخدر تحریم کرد.
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