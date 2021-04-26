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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱:۳۵

روز گذشته؛

سرگرد پاسدار وحید زرافشان در اشنویه به شهادت رسید

سرگرد پاسدار وحید زرافشان در اشنویه به شهادت رسید

ارومیه - روز دوشنبه سرگرد پاسدار وحید زرافشان، فرمانده گردان ۳۱۰ سپاه اشنویه حین انجام ماموریت به لقاالله پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد پاسدار وحید زرافشان، فرمانده گردان ۳۱۰ سپاه اشنویه هنگام اجرای مأموریت به شهادت رسید.

این شهید والامقام اهل نقده بوده و فردا تشییع پیکر مطهرش در زادگاهش برگزار می‌شود.

کد مطلب 5198647

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