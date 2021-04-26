سرگرد پاسدار وحید زرافشان در اشنویه به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد پاسدار وحید زرافشان، فرمانده گردان ۳۱۰ سپاه اشنویه هنگام اجرای مأموریت به شهادت رسید.

این شهید والامقام اهل نقده بوده و فردا تشییع پیکر مطهرش در زادگاهش برگزار می‌شود.