به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم صبح امروز ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با حضور اصحاب رسانه در سالن اجتماعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

در این نشست که در ابتدا با قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد، عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان ابعاد مختلف نمایشگاه گفت: معاونت قرآن با همکاری مؤسسات و نهادهای مردمی در دوران کرونا موفقیت‌های خوبی را کسب کرده است. شیوع ویروس کرونا امکان برگزاری حضوری از ما گرفت و در سال ۹۹ نمایشگاه قرآن تعطیل شد. در ماه‌های پایانی سال ۹۹ با همکاری مؤسسات گوناگون و اهالی فرهنگ نخستین نمایشگاه مجازی قرآن در حدی که گام اول را گام استواری نشان دهد و زمینه‌ای برای آیندگان ترسیم کند فراهم شد.

وی با اعلام شعار نمایشگاه مجازی قرآن گفت: شعار نخستین نمایشگاه مجازی «قرآن، کتاب رشد و رویش» نام دارد.

فقهی زاده ادامه داد: این نمایشگاه از جنبه‌های بین‌المللی تهی نیست اما تاکید بر برگزاری این نمایشگاه در سطح ملی بوده است. در برگزاری نمایشگاه مجازی اولین نکته از نظر مسئولان وزارت ارشاد تاکید بر استفاده فضای مجازی در اقدامات کلان با توجه به شرایطی که در جهان حکم‌فرماست، بود. در همین راستا معاونت قرآن و عترت ده‌ها طرح کلان و نیمه کلان در حوزه فعالیت‌های قرآن و عترت حمایت کرد و به تأسیس و راه اندازی نهادهایی که به فعالیت‌های قرآنی بپردازند، پرداخت.

معاون قرآن و عترت و رئیس نمایشگاه مجازی قرآن در خصوص آئین افتتاحیه این دوره از نمایشگاه اظهار داشت: نمایشگاه مجازی برای نخستین بار از شنبه یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۲ ظهر فعالیت‌های خود را با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز خواهد کرد.

وی با بیان دستاوردهای این دوره از نمایشگاه اشاره کرد: تقویت عدالت توزیعی و تسهیل اقلام فرهنگی در سطح ملی از اهداف نمایشگاه مجازی بوده است. امری که در نمایشگاه بین‌المللی از آن محروم بودیم و نمایشگاه حضوری منحصر به اهالی پایتخت بود و اندکی کم شمار از اطراف تهران حضور می‌یافتند. این تمرکز بر مکان عدم دستیابی دیگر علاقه مندان حوزه قرآنی به این نمایشگاه را به وجود آورد که ما برای گسترش حوزه مخاطبان در دو شهر مشهد و تبریز برنامه‌ریزی کردیم که این اتفاق به دلیل شیوع ویروس کرونا انجام نشد. امیدواریم فعالیت‌های مجازی نمایشگاه قرآن در سال‌های آینده بعد از رفع شیوع ویروس کرونا ادامه یابد و ظرفیت سازی مستقلی انجام گیرد.

معاون قرآن و عترت وزیر ارشاد بیان کرد: نمایشگاه مجازی قرآن در دو بخش عمده فروشگاهی و محتوایی برپا خواهد شد. در بخش فروشگاهی با سه حوزه از مکتوبات قرآنی مواجه هستیم، حوزه اول حوزه قرآن کریم به معنای عام، حوزه دوم حوزه دین با همه ابعاد و شاخه‌ها و حوزه سوم نیز حوزه آثار و منابع مکتوب دفاع مقدس و مقاومت است. بخش سوم بخش الحاقی است و پیشنهادی بود که دریافت کردیم. در بخش فروشگاهی عمدتاً بر روی فروش محصولات مکتوب تمرکز کرده‌ایم، امیدوارم در دوره‌های بعد و با اضافه شدن بر تجربیات بتوانیم از آثار دیگری غیر از منابع مکتوب هم در نمایشگاه مجازی قرآن کریم بهره ببریم.

فقهی‌زاده در بخش دیگری از این گفت‌وگو به تشریح جزئیات بخش محتوایی نمایشگاه مجازی قرآن کریم پرداخت و با تأکید بر اینکه تلاش شده است بخش محتوایی همتراز با بخش فروشگاهی باشد، گفت: نمایشگاه قرآن با توجه به پیشینه درخشان خود یک پدیده ویژه فرهنگی به شمار می‌رود به طوری که مورد توجه بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفته است. ما در بخش محتوایی نگارخانه‌ای خواهیم داشت که در آن صدها اثر ممتاز هنری برای عموم مردم به نمایش گذاشته می‌شود. بخش مشاوره قرآن، بخش آموزش مجازی، بخش کودک و نوجوان و … از دیگر بخش‌های ارائه شده در مجموعه محتوایی نمایشگاه است. در برگزاری بخش فروشگاهی از همراهی خانه کتاب و ادبیات بهره مند شدیم. شرکت ملی پست جمهوری اسلامی با همدلی‌های مؤثر بخش عرضه محصولات را بر عهده خواهد داشت.

فقهی زاده با بیان ارائه و رونمایی از پلتفرم‌ها در طول نمایشگاه مجازی قرآن گفت: امسال در نخستین سال برپایی نمایشگاه مجازی آئین رونمایی از «سامانه حمد» برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به افرادی که تسهیلات ویژه نمایشگاه مجازی قرآن را دریافت می‌کنند گفت: حافظان، خادمان، قاریان و مدرسان قرآن در بسته‌ای ۱۲ هزار نفر در اختیار که در اختیار خانه کتاب و بانک صادرات از سوی معاونت قرآن قرار گرفته است.

وی همچنین افزود: خبرنگاران و نویسندگانی که ارتباطی محسوس با حوزه قرآنی و دینی دارند، هنرمندانی که در جشنواره‌های آیات حائز رتبه شدند و مدیران مؤسسات قرآنی کشور کسانی هستند از حمایت بانک صادرات مبنی بر دریافت بُن بهره مند می‌شوند.

معاون قرآن و عترت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر چگونگی برپایی رویدادهای بین‌المللی در نخستین نمایشگاه مجازی قرآن گفت: حداقل سی وبینار تخصصی در حوزه‌های فرهنگ قرآنی در قالب نمایشگاه مجازی برگزار شده است. این وبینار ها با حضور ده مهمان از ده کشور جهان بوده است. در شورایی که در مؤسسه خانه کتاب و ادبیات برگزار گردید مقرر شد که این ده برنامه قبل از شروع زمان برگزاری نمایشگاه مجازی تولید و ضبط شود.

وی ادامه داد: این برنامه تولیدی بر دو محور انجام شد. فضای طبیعی را در جهان اسلام داشته و زمینه را برای ارائه تولیدی در ایام مجازی نمایشگاه قرآن کریم فراهم کند. همچنین زمینه را برای بازپخش‌های مجدد در فضای مجازی برای جذب مخاطب بیشتر از سراسر جهان اسلام مد نظر قرار می‌دهد تا در سال بعد با توجه به تجربه بعثه مقام معظم رهبری در برپایی وبینار های بین‌المللی ما هم بتوانیم صدها مخاطب از سراسر جهان اسلام داشته باشیم.

بسته بندی متفاوت پست به دلیل حجم کتاب‌ها و وجود کتاب‌های مرجع

سپس سبحانی فر مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی گفت: نمایشگاه مجازی کتاب در سال گذشته برگزار شد و امروز نیز شاهد برپایی نمایشگاه مجازی قرآن کریم هستیم. امیدواریم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این رویداد فرهنگی مشارکت مناسبی را داشته باشد و به عدالت ارتباطی کمک کند.

سبحانی فر ادامه داد: در نمایشگاه فیزیکی که به صورت حضوری برگزار می‌شد، محدودیت‌های زیادی وجود داشت از جمله شرکت کلیه ناشرین از سراسر کشور در نمایشگاه فیزیکی هزینه‌های زیادی را در بر داشت اما نمایشگاه مجازی قرآن از این هزینه‌ها کاسته است.

وی دو مورد را برای این رویداد قرآنی ذکر کرد و گفت: مخاطبین ویژه و نحوه بسته بندی متفاوت به دلیل وجود کتاب‌های مرجع تفاوت این رویداد با نمایشگاه مجازی کتاب است. ما در نمایشگاه مجازی قرآن به دلیل وجود کتاب‌های مرجع چند جلدی و وزن بالاتر بسته‌ها طبیعتاً بسته بندی متفاوت‌تری را شاهد خواهیم بود.

بهبود شرایط نرم افزاری و فنی نسبت به نمایشگاه مجازی کتاب

بعد از آن ایوب دهقانکار مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب گفت: نمایشگاه کتاب تجربه‌ای کاملاً نو و جدید بود که هیچ تجربه‌ای در این خصوص نداشتیم. اینکه توانستیم برگزاری نمایشگاه‌های فروش مجازی کتاب را در رویدادهای مختلف نهادینه کنیم بسیار جای امیدواری است.

وی ضمن قدردانی از استقبال ناشران گفت: در تلاشیم تا در نقطه ابتدایی نمانده و ذائقه و سلیقه مخاطب را در نظر بگیریم. در بررسی‌ها و آسیب شناسی های موجود پس از برپایی نمایشگاه مجازی کتاب ۱۵۰ نکته و آسیب ارزیابی شد. گرچه از برپایی نمایشگاه کتاب تا کنون زمان زیادی نگذشته است و علیرغم برنامه‌های مختلف خانه کتاب اعم از کتاب سال، طرح زمستانه کتاب، تاریخ انقلاب فعالیت‌های مرتبط با نمایشگاه مجازی را نیز عهده دار شدیم.

دهقانکار به بیان بهبود شرایطی که در بخش فروش شاهدیم پرداخت و گفت: ارتقای نسبی خوب در زیرساخت و بهبود در دیتا سرور، دقیق‌تر شدن سرچ ها و موتور جستجو در سایت فروشگاهی، تفکیک موضوعی ناشران و عناوین در سایت فروش، فرآیند ساده‌تر خرید و امکان مدیریت خرید توسط کاربرها از جمله اقداماتی است که نسبت به برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب بهبود و ارتقا پیدا کرده است.

بانک صادرات حامی ۱۲ هزار فعال قرآنی

در ادامه پدرام پاک آئین مشاور و مدیر کل روابط عمومی بانک صادرات گفت: برگزاری نمایشگاه قرآن فرصتی برای عرضه کتاب جهانی را هموار تر می‌کند و امیدواریم بازتاب دهنده ظرفیت‌های جمهوری اسلامی متکی بر دانش و علوم قرآنی باشد.

وی افزود: نمایشگاهی که در فضای فیزیکی برگزار می‌شد آثار گناه در آن مشاهده نمی‌شد و امروز نیز که به صورت مجازی برگزار می‌شود پنجره‌ای به سوی معنویت است.

پاک آئین بانک صادرات را، به عنوان حامی نمایشگاه مجازی قرآن کریم نام برد و اشاره کرد: امیدواریم از معارف قرآنی به بهترین شکل ممکن بهره مند شویم. بانک صادرات مسئولیت فرهنگی و اجتماعی دارد و در رأس آن خدمت به قرآن است.

مدیر کل روابط عمومی بانک صادرات افزود: در حال حاضر توانستیم ۱۲ هزار تسهیلات به فعالان قرآنی با ارائه بن هایی عرضه کنیم و این امر از مهمترین اقدامات این بانک در نخستین نمایشگاه مجازی قرآن است.

در پایان این نشست نیز از پوستر نخستین نمایشگاه مجازی قرآن رونمایی شد.