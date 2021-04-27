به گزارش خبرگزاری مهر، صبح نو نوشت: صبح دیروز یک گام بزرگ دیگر به سمت ایمنسازی کشور در برابر کرونا برداشته شد. آغاز فاز سوم تست انسانی واکسن ایرانی _ کوبایی رازی حرکتی است که میتواند در آسودگی خاطر ایرانیان نقش بزرگی ایفا کند. این مراسم روز گذشته با حضور وزیر بهداشت و درمان، رئیس موسسه انستیتو پاستور ایران و جمعی از پزشکان و کادر درمانی کشور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد. واکسن کرونای نوترکیب «کنژوکه» که توسط انستیتو فینلای کوبا و با مشارکت انستیتو پاستور ایران تولید شده، پس از گذراندن موفق فازهای یک و دو بالینی، وارد فاز سوم شد تا پس از تأیید نهایی در انستیتو پاستور ایران نیز تولید و واکسیناسیون عمومی با آن آغاز شود. این در حالی است که نخستین تزریق واکسن ایرانی _ کوبایی کرونا بر روی دکتر محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت انجام شد و دومین تزریق هم به دکتر علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور ایران انجام شد. دکتر حیدری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دکتر نجیبی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز از جمله دریافت کنندگان این واکسن در مراسم دیروز بودند. خانم دکتر مینو محرز هم روز یکشنبه در مراسم تست فاز سوم واکسن کووبرکت این واکسن را دریافت کرده بود.
براساس برنامهریزیهای انجام شده قرار است فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینلای کوبا در هفت استان کشور و هشت دانشگاه علوم پزشکی شامل مازندران، بابل، اصفهان، یزد، کرمان، هرمزگان، همدان و زنجان مورد مطالعه قرار گیرد و مجموعاً در کل این هفت استان ۲۴ هزار داوطلب وارد مطالعه میشوند که از هر دانشگاه علوم پزشکی، بالغ بر ۳۰۰۰ نفر پذیرش خواهند شد. همچنین در کوبا نیز ۴۴ هزار نفر در فاز سوم کارآزمایی بالینی این واکسن شرکت میکنند. شرایط شرکت در این کارآزمایی، داشتن سن ۱۸ تا ۸۰ سال، سکونت در شهرهای اصفهان، بابل، بندرعباس، زنجان، ساری، کرمان، همدان و یزد و نیز داشتن سلامت عمومی بوده است.
پیشتازی پاستور در رقابتهای جهانی
وزیر بهداشت و درمان که این روزها به همراه کادر درمانی کشور درگیر موج چهارم کروناست در مراسم دیروز با اشاره به اقدامات انجام شده در کشور در زمینه ساخت و تولید واکسن کرونا و اینکه قطار تولید واکسن کرونا در کشور راه افتاد و هیچ ترمزی برای آن نیست، گفت: یکی از مؤثرترین واکسنهای کرونا در جهان را در انستیتو پاستور ایران میبینیم. دکتر سعید نمکی در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینلای کوبا، گفت: ما اولین کشوری در منطقه بودیم که ۳۶ معبر را رصد و بیماریابی کردیم. در ابتدا ما کیت تشخیص بیماری را نداشتیم. بعد از شیوع پیک در گیلان و قم یکی از همکاران ما چمدانی مقداری کیت به ما رساند. من از دکتر بیگلری و مجموعه مقتدر علمی پاستور خواستم که کمک کنید و شبانهروز تلاش کردند و کیت ساختند و ما آن ۵۷ دانشجویی را که از ووهان آوردیم، با همین کیتها تست کردیم. پاستور یکهتاز این قضیه بود و در اشاعه آن هم کمک کرد که مسؤولیت آزمایشگاهها را برعهده داشت. امروز هم یکی از بهترین، مؤثرترین و پویاترین نوع واکسنهای جهان را در دستان توانمند مجموعه پاستور میبینیم. نمکی گفت یک ماه قبل از اینکه کووید یا همان کرونا به کشور پا بگذارد، خودمان را آماده کردیم. معتقدم یکی از ظریفترین و علمیترین شیوههای مدیریت کووید در جهان در کشوری بود که با دستهای بسته اما با چشمهای باز در اقیانوس بلا شنا کرد. ما به همه جنبههای آن اعم از دارو، ماسک و تجهیزات و… پرداختیم. اینکه یک کشور ۵۶ روز طول کشید تا از واردکننده ماسک، شوینده و لباس محافظتی به تولیدکننده و بعد به صادرکننده بدل شد، شوخی نیست. این کار یک حماسه است. وی افزود: خیلیها میخواستند ما زمین بخوریم. در دنیا فکر کردند که تیر خلاص جمهوری اسلامی کووید است. کشور تحریمزده، وامانده در همه فشارها و مصیبتهای اقتصادی و فشارهای ناجوانمردانه و کرونا هم تیر آخر است. اما غافل از اینکه لطف خدا شامل ما میشود.
تلاشها برای خرید واکسن
مساله واکسن یکی دیگر از مهمترین محورهای سخنان وزیر بهداشت در مراسم دیروز بود. دکتر سعید نمکی در این باره نیز اظهار داشت: یکی از حوزههایی که از فروردین ۹۹ به آن پرداختم بحث واکسن بود.
دوستان را تکتک صدا کردم که فکری برای واکسن کنیم. چند راه داشتیم؛ یکی بحث سهمیه کووکس بود که قرار بود به ما بدهند. ابتدا قرار بود هشت میلیون بدهند که چانهزنی کردیم و به ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دز رساندیم. من میدانستم که تعداد تولیدکنندهها چقدر است، میزان تولید چقدر خواهد بود، تقاضای بینالمللی چقدر است و زور سازمان جهانی بهداشت و کووکس در برابر قلدرهای دنیا که تکنولوژی را در دست گرفته، چقدر است. آنها نمیتوانند حق عضویتشان را از قلدرهایی چون آمریکا بگیرند، چطور میخواهند واکسن بگیرند؟ البته ما راهی جز تبعیت از این شیوه و سازوکار بینالمللی نداشتیم. چهارماه برای انتقال پول ما را اذیت کردند. از این بانک به آن بانک میشدیم. ما این سازوکار را رفتیم. وزیر بهداشت گفت: سازوکار دوم این بود که فکر کردیم که ما برای واکسیناسیون این جمعیت کثیر به غیر از منابع کووکس هم نیاز داریم. بر این اساس با هندیها و چینیها مکاتبه کردیم که ۳۱۲۰ صفحه مکاتبه دارم. اردیبهشت ۹۹ با وزیر بهداشت روسیه مذاکره کردم. این راه را با هندیها، چینیها و روسها رفتیم و ۹ماه طول کشید تا توانستیم با روسها قرارداد ببندیم و ۱۱ ماه طول کشید تا قرارداد انتقال تولید مشترک و انتقال دانش فنی ببندیم که حالا عدهای در حسرت این تولیدها میسوزند.
شبکه مخوف واکسن
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وجود برخی سودجویان در زمینه فروش واکسن اشاره کرد و افزود: فردی زنگ زده که یکی از دوستان که خیلی مملکت را دوست دارد، ۲۰ میلیون واکسن روسی که اسمش را هم بلد نبود، دارد و میخواهد این ۲۰ میلیون را به فلان کشور دهد، اما میگوید کجا بهتر از مملکت خودم. گفتم این واکسن را از کجا آورده، گفت خریده است و دزی ۱۹ یا ۲۰ دلار میفروشد. گفتم به این آقا بگویید که اولاً این مسجد جای این حرفها نیست، دوماً اینکه ما واکسن را ۹/۷ دلار از روسها میخریم و سوما اینکه کل اسپوتنیکی که روسیه تولید کرده، ۲۶ میلیون دز است که ۱۳ میلیون دز را صادر کرده و ۶۲۰ هزار دزش را ما خریدیم و ۶۰ میلیون هم به ما تعهد دارد. این دام بر مرغ دگر نه. ما با چنین شبکه مخوفی روبهرو هستیم.
وزیر بهداشت در ادامه سخنان خود به مساله جهشهای کرونا هم اشاره کرد و افزود: اعتقاد من این بود که کووید حداقل سه سال آینده، ما را گرفتار میکند و حداقل ۶ ماه یکبار باید واکسن بزنیم، اعتقادم بر این بود که برای موتاسیونها خودمان باید طراحی کنیم. ما موتاسیونهای درون سرزمینی خواهیم داشت که متفاوت است با موتاسیونهای آفریقایی و برزیلی و انگلیسی و…. ما در درون این سرزمینی با گستردگی اقلیم و نژاد و ژنتیک مختلف موتاسیونهای درون سرزمینی خواهیم داشت و باید موسساتی داشته باشیم که بتواند برای این موتاسیون گامبهگام قدمهای تند بردارد. این کار زیرساخت میخواهد.
وزیر بهداشت و درمان با اشاره به دستاوردهای دانشمندان ایرانی در مسیر ساخت واکسن نیز تاکید کرد: با افتخار اعلام میکنم که گزارشات فاز یک و دو این واکسن را که در کوبا انجام شده، تا سه بامداد خواندم و گفتم واکسن بسیار خوبی است و فاز یک و دو و حیوانی آن به خوبی انجام شده، اما شما برای خیال راحتی این اقدامات را انجام دهید و اجازه دادم که فراخوان کنند و استمرار فاز سوم را برای این واکسن انجام دهیم. اینکه اعلام کردم که ما در آینده نزدیک و بعد از اردیبهشت تحولی خواهیم داشت، به این صورت است.
نظر شما