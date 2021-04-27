«گورکن» نامزد بهترین فیلم جشنواره ریورساید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «گورکن» به کارگردانی کاظم ملایی و تهیه کنندگی سینا سعیدیان در جدیدترین حضور جهانی خود، نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم سینمایی در نوزدهمین جشنواره بینالمللی ریورساید آمریکا شد.
جشنواره فیلم ریورساید که از سال ۲۰۰۲ در کالیفرنیای آمریکا آغاز به کار کرده است، هر ساله در بخشهای آثار سینمایی، فیلم کوتاه، انیمیشن، مستند و دانشجویی برگزار شده و بیشترین تمرکزش، نمایش آثار متفاوت و چالشبرانگیز اجتماعی است.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم ریورساید از ۲۷ آوریل تا اول ماه می مصادف با ۷ تا ۱۱ اردیبهشت ماه با برگزاری کارگاههای آموزشی و جلسات پرسش و پاسخ آنلاین، در ریورساید ایالت کالیفرنیا برگزار میشود.
«گورکن» ماه آینده نیز در بخش اصلی بیست و سومین جشنواره فیلم مریلند آمریکا به نمایش در میآید.
این جشنواره از ۱۹ تا ۲۷ می مصادف با ۲۹ اردیبهشت تا ۶ خرداد ماه، در ۲ بخش آثار سینمایی و کوتاه و به صورت ترکیبی از رویدادهای حضوری و مجازی در شهر بالتیمور آمریکا برگزار خواهد شد.
«گورکن» روایت زنی به نام سوده شریف زادگان با بازی ویشکا آسایش است که درست قبل از ازدواج مجددش دچار یک چالش سخت در زندگی شخصیاش میشود.
عوامل اصلی این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مجید گرجیان، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: آلاله هاشمی، تدوین: بابک قائم، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، موسیقی: مهدی پناهی، طراح چهرهپردازی: محمود دهقانی، مدیر صدابرداری: محمد کیان ارثی، طراح صحنه: منیر رضیزاده، طراح لباس: ندا نصر، مدیر تولید: حامد آزادی، عنوانبندی و جلوههای بصری: امیر مهران، جلوههای ویژه میدانی: ایمان کرمیان، دستیار اول فیلمبردار: داریوش رجایی، منشی صحنه: مهشید صادقی، عکاس: یوسف عبدالرضایی و فاطمه تقوی، روابط عمومی: فاطمه رستمی، بازیگران: ویشکا آسایش، حسن معجونی، مهراوه شریفینیا، بهنوش بختیاری، رضا بهبودی، مهدی حسینینیا، سیاوش چراغیپور، محمود نظرعلیان، حمیدرضا محمدی، محمدامین اسدی، یدالله شادمانی، ندا دهشیری و گوهر خیراندیش.
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