علی لاریجانی به وزیر اطلاعات تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، مشاور مقام معظم رهبری در پی درگذشت آیت الله حسینی کاشانی، پدر همسر وزیر اطلاعات با صدور پیامی خطاب به حجت الاسلام علوی به وی تسلیت گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحمود علوی

وزیر محترم اطلاعات

رحلت عالم پارسا و روحانی عالیقدر، ابوالشهید حضرت آیت الله سید محمد حسینی کاشانی، (رضوان الله تعالی علیه) والد همسر مکرم جنابعالی موجب تاسف و تالم خاطر گردید.

آن عالم ربانی همه عمر پربرکت خود را در راه تبلیغ اسلام و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام مصروف داشت و پس از عمری مجاهدت توام با تهذیب و اخلاص در ماه رحمت و ضیافت الهی به دیدار حق پیوست.

اینجانب این ضایعه را به حوزه‌های علمیه و بیت شریف تسلیت عرض نموده، از پیشگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، تعالی درجات و برای بازماندگان از درگاه خداوند متعال صبر و اجر مسئلت می‌ نمایم.

علی لاریجانی

مشاور مقام معظم رهبری