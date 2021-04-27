رونمایی از طرح اولیه موشکی شبیه استارشیپ در چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرس تکنیکا، طی روزهای گذشته چین مراسم ششمین روز ملی فضا را در شهر نانجیانگ برگزار کرد.

در نمایشگاه این مراسم غرفه آکادمی فناوری وسیله پرتاب چین مرکز توجهات بود از طرحی برای حمل ونقل نقطه به نقطه زیر مداری رونمایی کرد. این طرح شامل یک وسیله پرتاب نقطه به نقطه است که به مدار زمین می‌رود.

در یک ویدئو تبیلغاتی دو طرح مختلف برای انجام پروازهای مسافری زیر مداری تا دو دهه آینده نشان داده شد. نکته جالب آن است که طرح‌های ارائه شده شباهت زیادی به موشک استارشیپ (متعلق به شرکت اسپیس ایکس) دارند. در ویدئو نشان داده شده یک وسیله پرتاب به طور عمودی از روی زمین بلند می‌شود و فرود می‌آید.

طرح اولیه موشک چینی مانند استارشیپ دارای بدنه‌ای درخشان بود و قسمت اول و دوم آن نیز مشابه نمونه آمریکایی بود.