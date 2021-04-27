دستکاری سیستم الکتریکی خودروها خطرساز است

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، امیرحسین مفید معاون مهندسی و کیفیت شرکت ایساکو گفت: از آن‌جا که طراحی سیستم‌های الکتریکی خودروها در سال‌های اخیر، همراه با پیشرفت تکنولوژی در این زمینه، بسیار تخصصی‌تر شده؛ نصب تجهیزات الکتریکی غیراستاندارد در خودرو می‌تواند باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در خودرو شود.

مفید ادامه داد: این اقدام مطابق موارد اعلام شده در دفترچه محصول و گارانتی خودروها، علاوه بر ابطال گارانتی خودرو و یا بخشی از خودرو و ایجاد هزینه‌های اضافی برای مالکین، می‌تواند صدمات مادی و جانی جبران‌ناپذیری را ایجاد کند.

وی افزود: با توجه به این‌که هر یک از دسته سیم‌های به کار رفته در خودرو با توجه به جریان الکتریکی طراحی شده خودرو انتخاب شده‌اند، بنابراین استفاده از تجهیزات الکتریکی اضافی باعث بروز اختلال در این طراحی شده و می‌تواند باعث سوختگی دسته سیم‌ها، خاموشی ناگهانی خودرو در حین حرکت و یا آسیب به سایر قطعات خودرو شود. بنابراین به مالکین محترم خودرو توصیه می‌شود از نصب هرگونه تجهیزات برقی غیر استاندارد بر روی خودرو پرهیز کرده و مطابق آنچه در دفترچه محصول و گارانتی خودروساز توصیه شده است، اقدام کنند.

معاون ایساکو گفت: مشتریان گروه صنعتی ایران‌خودرو در صورت نیاز به هرگونه تغییر در سیستم برق خودرو همچون باتری، دینام و استارت و سایر سیستم‌های خودرو، به منظور اطمینان خاطر از نحوه ارائه خدمات و خارج نشدن خودرو از گارانتی، حتماً بایستی به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنند. همچنین مشتریان برای دریافت هرگونه خدمت، مشاوره و راهنمایی در هر ساعت از شبانه‌روز، می‌توانند با مرکز پاسخگویی هوشمند ایران‌خودرو به شماره ۰۹۶۴۴۰ تماس حاصل کنند یا با استفاده از اپلیکیشن ایساکو از خدمات لازم بهره‌مند شوند.

