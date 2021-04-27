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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۳۰

تولید اسکلت مصنوعی مچ پا برای افزایش سرعت حرکت

تولید اسکلت مصنوعی مچ پا برای افزایش سرعت حرکت

محققان نوعی اسکلت مصنوعی برای افزودن به مچ پا تولید کرده‌اند که سرعت راه رفتن افراد مسن یا افراد مبتلا به ناهنجاری‌های حرکتی را تا ۴۰ درصد افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، مهندسان دانشگاه استنفورد نمونه اولیه این اسکلت را آماده کرده‌اند که بر سرعت و کیفیت راه رفتن افراد می‌افزاید و به خصوص برای افراد مسن مناسب است که به علت تحلیل رفتن اعصاب عضلانی یا ساییدگی و پارگی آنها مجبورند آهسته حرکت کنند.

این اسکلت مصنوعی در اطراف ساق پا و در داخل کفش قرار می‌گیرد و به فرد امکان می‌دهد با سرعت دلخواه و مطلوب خود پیاده روی کند. استفاده آزمایشی از این محصول بر روی دستگاه‌های تردمیل موفقیت آمیز بوده و فعلاً انرژی مورد نیاز آن از طریق اتصال به موتورهای خارجی تأمین می‌شود.

این اسکلت مانند یک عضله مکانیکی برای ساق پا عمل می‌کند و تا حدود ۴۰ درصد بر سرعت حرکت افراد می‌افزاید. محصول یادشده مجهز به یک الگوریتم هوش مصنوعی برای تنظیم سرعت راه رفتن نیز هست و به مرور زمان بر درک و دانش خود برای تنظیم سرعت حرکت می‌افزاید. در حال حاضر تلاش‌هایی برای افزایش راحتی افراد در زمان استفاده از این اسکلت در جریان است.

کد مطلب 5198963

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