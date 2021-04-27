تولید اسکلت مصنوعی مچ پا برای افزایش سرعت حرکت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، مهندسان دانشگاه استنفورد نمونه اولیه این اسکلت را آماده کرده‌اند که بر سرعت و کیفیت راه رفتن افراد می‌افزاید و به خصوص برای افراد مسن مناسب است که به علت تحلیل رفتن اعصاب عضلانی یا ساییدگی و پارگی آنها مجبورند آهسته حرکت کنند.

این اسکلت مصنوعی در اطراف ساق پا و در داخل کفش قرار می‌گیرد و به فرد امکان می‌دهد با سرعت دلخواه و مطلوب خود پیاده روی کند. استفاده آزمایشی از این محصول بر روی دستگاه‌های تردمیل موفقیت آمیز بوده و فعلاً انرژی مورد نیاز آن از طریق اتصال به موتورهای خارجی تأمین می‌شود.

این اسکلت مانند یک عضله مکانیکی برای ساق پا عمل می‌کند و تا حدود ۴۰ درصد بر سرعت حرکت افراد می‌افزاید. محصول یادشده مجهز به یک الگوریتم هوش مصنوعی برای تنظیم سرعت راه رفتن نیز هست و به مرور زمان بر درک و دانش خود برای تنظیم سرعت حرکت می‌افزاید. در حال حاضر تلاش‌هایی برای افزایش راحتی افراد در زمان استفاده از این اسکلت در جریان است.