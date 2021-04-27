به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، همزمان با سالروز ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع) رادیو ایران در برنامه های مختلف این شبکه به این موضوع می پردازد.

«قرار آسمانی» از ۷ اردیبهشت با توجه به شب ولادت امام حسن مجتبی (ع) موضوع بهترین آراستگی/ بهترین حال را انتخاب کرده است و ۸ اردیبهشت همزمان با سالروز ولادت امام حسن مجتبی (ع) بهترین احسان/ بهترین حال را مد نظر قرار می دهد.

«قرار آسمانی» در ماه مبارک رمضان بعد از خبر ساعت ۱۹ به تهیه کنندگی حسین معصومی و اجرای سعید توکلی پخش می شود.

«دور عاشقان» برنامه دیگری است با کلیدواژه کریم از صفات امام حسن (ع)، در این برنامه با حضور حجت الاسلام امین کثیری سعی می شود نمونه و مصداق کریم و کرامت در زندگی امروز بررسی شود. «دور عاشقان» ۷ اردیبهشت بعد از خبر ساعت ۲۳ پخش می شود.

«به افق نور» ویژه برنامه دیگری است در سالروز ولادت امام حسن (ع) که چهارشنبه ۸ اردیبهشت با حضور حجت الاسلام مبشری استاد دانشگاه و حجت الاسلام پویا به تهیه کنندگی مرضیه طبرستانی و با اجرای حامد نجم الهدی ساعت ۱۲:۴۰ از ویژگی ها و سجایای اخلاقی امام حسن (ع) می گوید.

برنامه «ایرانشهر» ۸ اردیبهشت نیز با موضوع بخشش به ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع) می پردازد.

«ایرانشهر» از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۸ از رادیو ایران پخش می شود.