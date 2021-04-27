به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از تفسیر همراه (تفسیر کوتاه آیات قرآن مجید) صبح امروز سه‌شنبه ۷ اردیبهشت با حضور حجج اسلام محمد جواد حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و حبیب‌رضا ارزانی رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در محل ستاد فهما برگزار شد.

در این آئین ۳۰ جلد در قطع پالتویی و ۴ جلد در قطع وزیری از طرح تلاوت نور شامل تفسیر و ارائه نکات از یکی از آیات منتخب در هر صفحه از قرآن کریم که به خط عثمان طه نگارش شده، ذیل طرح ملی تلاوت نور، در آستانه خجسته سالروز ولادت امام حسن مجتبی (ع) رونمایی شد.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری، در این آئین طی سخنانی با بیان اینکه شاهد ارائه آثار و کارهای جدید مبتنی بر استفاده از ظرفیت فناوری‌های جدید در عرصه‌های مختلف از جمله قرآن هستیم، اظهار کرد: این رویکرد تأثیر فوق‌العاده‌ای نیز در فضای عمومی کشور و حفظ انسجام و نشاط افزایی دارد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور در ادامه به طرح ملی ایران قوی به عنوان یکی از مصادیق استفاده از این فناوری‌ها اشاره کرد و افزود: این کار با سلیقه‌ای بود که با حضور بچه‌های مسجد در بخش‌های مختلفی ارائه و از تنوع برخوردار بود.

وی با اشاره به اینکه حرکت نوین در سطح کانون‌های مساجد از مصادیق آیه کریمه «فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ» است، تصریح کرد: این فضایی مناسب برای لبیک به قرآن کریم است که در سطح کانون‌های مساجد شکل گرفته تا کانون‌ها از این مسیر بتوانند با فعالیت هرچه بیشتر در این مسابقه خیر، رحمت و برکت نصیب بیشتری داشته باشند به ویژه که جلسه امروز در ماه بهار قرآن که بهترین فرصت برای انس با کتاب خداست برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری با بیان اینکه رمضان با قرآن کریم شناخته شده است، افزود: خداوند در قرآن می‌فرماید: «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذی أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ» و از سوی دیگر لیلة القدر به عنوان قله ماه مبارک رمضان در این ایام قرار گرفته است و این مسائل همه حکایت از آن دارد که جامعه مؤمنین باید دست به دست هم دهند و تاخیرهایی را که نسبت به لطف حضرت حق و سفره احسان و مغفرت او یعنی قرآن کریم داشته‌اند جبران کنند. ماه مبارک رمضان ظرفیتی برای تحقق این تصمیم بزرگ است؛ به بیان دیگر رمضان فرصتی برای هم‌عهدی با قرآن و تازه کردن پیمان با کتاب الهی است.

وی در بخش دیگری از مباحث خود ضمن تقدیر از رونمایی مجموعه تفسیر همراه در ایام ماه مبارک رمضان و در آستانه ولادت امام حسن (ع)، گفت: نسبت به قرآن و حق‌گذاری از این نعمت عظمای الهی کارهای بسیاری انجام شده است اما اگر بخواهیم برای امت و جامعه اسلامی در نسبت با قرآن عنوانی را انتخاب کنیم باید بگوییم که انقلاب اسلامی بهار قرآنی برای ملت و البته امت اسلامی بود.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور ادامه داد: ملت ما در بخش‌های مختلف مرتبط با قرآن از تلاوت گرفته تا حفظ و کارهای مربوط به پژوهش و تفسیر و بالاتر از آن در عرصه عمل به قرآن همواره مجاهدت داشته و اساساً ریشه‌های قرآنی دارد و انسان حقیقتاً به شوق می‌آید که این اقدامات را مشاهده می‌کند اما با این همه باز هم نسبت به کارهایی که می‌توانستیم در این سال‌ها انجام دهیم و آنچه که پیش روی ماست، فاصله تا هدف وجود دارد و نسبت به ساحت قرآن و عترت تأخیر فراوانی داشته و مجاهدت‌ها کافی نبوده است، به بیان دیگر باید به پیشگاه قرآن و پیامبر (ص) عذر تقصیر ببریم.

وی با اشاره به برنامه تربیت ۱۰ میلیون حافظ کل قرآن که از منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است، اظهار کرد: وقتی معظم له این چنین هدف‌گذاری می‌کنند مسئولیت بزرگی بر عهده آحاد جامعه خواهد بود. این مهم نیازمند یک حرکت ملی فراگیر، جدی و با برنامه است؛ از یک سو می‌توان گفت که این حق ملت ما است که چنین قله‌ای را فتح کند و از سوی دیگر با سابقه قرآنی بودن و اهل بیتی بودن این جامعه، رهبری به درستی به استعدادها و سرمایه‌ها اشاره و این هدف گذاری را داشتند، بنابراین کار بزرگی پیش رو داریم و زمانی که سخن از حفظ به میان می‌آید باید اقدامات متعددی از جمله در عرصه تدبر و فهم قرآن کریم صورت پذیرد.

حجت‌الاسلام حاج‌علی اکبری گفت: از این جایگاه است که باید به سمت مساجد برویم چراکه مسجد خانه قرآن است. کارویژه و کارکرد اصلی مسجد انس با کلام الهی، فهم کلام الهی و درک مقاصد الهی و همچنین محیطی برای تمرین جمعی اخلاق و رفتار قرآنی است.

وی ادامه داد: این هدف‌گذاری‌های بزرگ در مورد قرآن کریم در جمهوری اسلامی ایران در سطح وسیع و از طریق کارگزاران عرصه مسجد به ویژه ائمه جماعات، حمایت مجموعه‌های مختلف فرهنگی به ویژه آموزش و پرورش امکان‌پذیر است چراکه آموزش و پرورش مرکز تجمع استعدادها و امیدهای آینده ماست.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری با اشاره به مضامین حدیثی از امام حسن (ع) مبنی بر اینکه «ما اهل بیت (ع) یکی از دو امانت بزرگ پیامبر (ص) در میان امت هستیم و دوم قرآن کریم که تفسیر سعادت بشر در آن آمده است» افزود: همچنین آن امام همام در بیان دیگر به ارتباط نزدیک قرآن و عترت اشاره کرده و فرمودند: این قرآن یادگار ویژه خدای متعال در میان شما است و از همه سزاواتر به قرآن کریم کسی است که به قرآن عمل می‌کند، حتی اگر کلمات قرآن را حفظ نکرده باشد و دورتر از همه نسبت به قرآن کسی است که به قرآن عمل نمی‌کند، اگرچه قاری آن باشد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور ادامه داد: بر اساس منطق اهل‌بیت (ع) که برگرفته از سنت نبوی (ص) و مبتنی بر وحی الهی است، هدف‌گذاری قرآنی عبارت است از عمل و همه اقدامات از جمله تلاوت، قرائت، زیبا خوانی، کتابت، حفظ و انس و تفسیر و تدبر در قرآن باید مقدمه برای رسیدن به عمل قرآنی باشد و این دقیقاً همان چیزی است که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز مکرر به آن تاکید کرده‌اند؛ یعنی عالی‌ترین ارتباط امت و قرآن در زیست قرآن تجلی می‌یابد.

حجت الاسلام حاج علی اکبری افزود: با استفاده از بیانات نورانی امام مجتبی (ع) سراغ این مسئله می‌روم که آبادسازی مساجد به معنای دقیق و فنی کلمه با کارکردهای قرآنی مساجد است، یعنی احیای کار قرآنی، میانبر و یک اصل برای عمران و آبادانی معنوی مساجد است و از مصادیق مهجوریت‌زدایی از قرآن، تمرکز مساجد بر آن است. به بیان دیگران ارتباط دوجانبه است وفعالیت‌های قرآنی سبب عمران و آبادی مساجد می‌شود و هم به مهجوریت زدایی از قرآن کمک می‌کند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور ادامه داد: تلاوت، زیبا خوانی، کتابت و علوم مختلف مرتبط با قرآن همگی مقدماتی هستند تا انسان به عمل به قرآن برسد. هرکسی می‌خواهد سالم حریم انسانیت شود باید در پرتو نور قرآن کریم سیر کند و صفت نور قرآن را به قلب‌اش برساند و در این میان اگر به ساحت تفکر در قرآن برسد قلبش آکنده از نور و توأمان عمل او قرآنی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از مباحث خود با اشاره به طرح تلاوت نور و برکاتی که این طرح در سطح مساجد داشته است، گفت: با اجرای این طرح که به همت ستاد فهما و همراهی کانون‌های مساجد سراسر کشور برگزار شد ارتباط خوبی میان قرآن و مسجد برقرار شد. امروز طرح پربرکت تلاوت نور به خوبی جا افتاده است و یک دلیل به این مساله بر می‌گردد که بین قرآن به عنوان کتاب الله و مسجد به عنوان بیت الله نسبت ذاتی وجود دارد؛ لذا در هر مسجدی جماعتی باشد یک صفحه از قرآن هم تلاوت می‌شود.

حجت الاسلام حاج علی اکبری ادامه داد: این طرح اکنون مراحل تکاملی را طی می‌کند و ما نیز در مرکز رسیدگی به امور مساجد روند مذکور را دنبال کرده و به سمت ترجمه نیز حرکت کردیم، بر این اساس هم یک صفحه از آیات قرآن و هم ترجمه آن در مساجد خوانده می‌شود که این رویکرد به روند کار تفسیری و تدبری کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: امروز باید بیش از گذشته در سطح مساجد روی فهم و تدبر در قرآن سرمایه‌گذاری شود؛ کاری که در ستاد فهما با تدوین و انتشار «تفسیر همراه» انجام شد در واقع تکامل حرکت‌های ترجمه و منبرهای تلاوت و تشویق فعالیت‌های تفسیری در مساجد با تکیه بر آیات تلاوت شده در طرح تلاوت نور، به شمار می‌رود.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور گفت: تفکر، تعقل و تدبر هر سه تعابیر قرآنی هستند. در این ساحت عقل بارور و شکوفا شده و معرفت انسانی رونق می‌گیرد و زمینه برای عمل پایدار قرآنی و همچنین اخلاق شایسته قرآنی فراهم می‌شود، بنابراین باید در این عرصه هدف‌گذاری صورت پذیرد که اقدام ستاد فهما در ارائه این مجموعه که در فهم و تدبر آیات همراه با تلاوت نور تمرکز دارد، شایسته تقدیر است.

وی گفت: مجموعه «تفسیر همراه» کاری ارزشمند و گامی در راستای عمومی‌سازی فهم و تدبر قرآن است، این کار با هدف پیاده کردن قرآن در عمل، از نظر روشی رویکرد تازه‌ای را ارائه و همچنین انتخاب‌های بهتری داشت که به نظر می‌رسد به دلیل رویکرد جمعی کار باشد، ضمن اینکه پردازش مضامین آیات در این اثر نیز خود به تنهایی کاری جالب و ابتکاری است.

حجت الاسلام حاج علی اکبری افزود: مجموعه تفسیر همراه اثری ارزشمند بوده و از منظر منابع نیز اتقان داشته و سندیت بالایی دارد. در واقع منابع خوبی برای تدوین و ارجاعات انتخاب شده که بر اتقان کار می‌افزاید؛ از سوی دیگر هنر اصلی این اثر در رویکرد عمومی آن است که اگر در اختیار ائمه جماعات با سلیقه قرار بگیرد می‌تواند با پرداختی ویژه و اثرگذار، به عموم مخاطبان ارائه شود و البته فراتر از آن بچه‌های مسجد می‌توانند حتی بدون دسترسی به روحانی و امام جماعت، با این اثر فرصت تدبر در آیات تلاوت شده را بیابند.