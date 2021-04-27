بیش از ۴ هزار دوز واکسن کرونا در دزفول تزریق شده است

رضا پورآیین در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تاکنون بیش از چهار هزار دوز واکسن کرونا در دزفول به گروه‌های هدف از جمله پرسنل بهداشت و درمان بخش‌های دولتی و خصوصی و افراد مبتلا به بیماری‌های خاص و پرخطر از قبیل مبتلایان به بیماری سرطان که شیمی درمانی می‌شوند، هموفیلی‌ها، افراد مبتلا به تالاسمی، پیوندی‌ها و …تزریق شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۸۰ درصد پرسنل بهداشت و درمان دزفول واکسینه شده‌اند، افزود: مابقی نیز در نوبت دریافت واکسن هستند و به زودی واکسیناسیون آنها نیز انجام می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت دزفول با بیان اینکه از امروز واکسیناسیون سالمندان بالای ۸۰ سال در دزفول همزمان با سراسر کشور آغاز شد، گفت: این افراد توسط مراکز بهداشت و درمان هر منطقه شناسایی شده و تاریخ و مکان واکسیناسیون نیز به آنها اطلاع داده شده است که امیدوار هستیم با همکاری به موقع سالمندان، این مرحله از واکسیناسیون نیز به زودی پایان یابد.

پورآیین عنوان کرد: فاز اول برنامه واکسیناسیون ملی به واکسیناسیون پرسنل بهداشت و درمان و گروه‌های هدف همچون بیماران خاص اختصاص داشت. در فاز دوم نیز که از امروز آغاز شد ابتدا سالمندان بالای ۸۰ سال واکسیناسیون می‌شوند سپس به ترتیب گروه‌های سنی بالای ۷۵ سال و ۶۵ سال واکسینه می‌شوند. در ادامه فاز دوم و پس از واکسیناسیون گروه‌های سنی ذکر شده، افراد در رنج سنی ۱۶ تا ۶۰ سال که دارای بیماری‌های خاص هستند واکسینه خواهند شد.

وی یادآور شد: سایر گروه‌های هدف نیز در فازهای سه به بعد واکسینه خواهند شد که برای تمام این مراحل فراخوان و اطلاع رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

دزفول همچنان بحرانی

رئیس مرکز بهداشت دزفول در ادامه وضعیت این شهرستان از نظر شیوع کرونا را همچنان بحرانی دانست و افزود: روند ابتلاء به بیماری، آمار بستری‌ها و فوتی‌های ناشی از کرونا در دزفول کماکان افزایشی است و این شهرستان همچنان در پیک بیماری قرار دارد که این امر نشان دهنده بی توجهی گروه زیادی از مردم نسبت به رعایت موازین بهداشتی است.

پورآیین، استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، شست و شوی مرتب دست‌ها و پرهیز از برگزاری و حضور در دورهمی ها و برنامه‌های تجمعی را مهمترین اصول پیشگیری از ابتلاء به کرونا و کنترل شرایط عنوان کرد.

وی کرونا را یک ویروس رفتاری وابسته به رفتارهای بهداشتی تلقی کرد و گفت: هر چه رعایت موازین بهداشتی بیشتر باشد کنترل بیماری نیز به شکل بهتری صورت می‌گیرد، ضمن اینکه تا زمان اتمام واکسیناسیون عمومی در تمام کشور همه پروتکل‌های بهداشتی باید به جدی ترین شکل ممکن رعایت شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دزفول از نظر شیوع کرونا در وضعیت بحرانی قرار دارد و ظرفیت بیمارستان این شهرستان برای بستری بیماران کرونایی تکمیل شده است.