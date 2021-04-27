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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۳:۳۳

رئیس دادگستری اهر:

بیشترین آمار زندانیان در اهر مربوط به محکومین مالی است

بیشترین آمار زندانیان در اهر مربوط به محکومین مالی است

اهر- رئیس دادگستری شهرستان اهر گفت: بیشترین آمار زندانیان در اهر مربوط به محکومین مالی است و زندانیان جرایم غیرعمد چشم به دستان سخاوتمندانه خیرین و مردم نوع‌دوست دوخته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی نظری صبح امروز سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشن گلریزان ویژه آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد در شهرستان اهر با اشاره به این‌که نزدیک به ۲ دهه است که جشن گلریزان در اهر برگزار می‌شود، اظهار داشت: حبس‌زدایی در راستای کاهش جمعیت زندانیان از سیاست‌های دستگاه قضائی بوده که در قالب قانون مجازات‌های جایگزین و … اجرا می‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان اهر افزود: امسال برگزاری جشن گلریزان ویژه آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد به دلیل محدودیت‌های کرونایی چند روزی با تأخیر برگزار خواهد شد و ۱۸ اردیبهشت‌ماه برای برگزاری این جشن انتخاب شده است.

وی بابیان این‌که بیشترین آمار زندانیان محبوس در زندان اهر؛ مربوط به محکومین مالی است گفت: متأسفانه اکثر زندانیان در زندان اهر به دلیل مسائل مالی زندانی شده‌اند و این زندانیان با وجود مجازات جایگزین به ناچار در زندان محبوس هستند.

نظری ادامه داد: زندانیان جرایم غیرعمد در جشن گلریزان چشم به دستان سخاوتمندانه خیرین و مردم نوع‌دوست اهر دوخته‌اند، هرچند مساعدت‌های مردمی و خیرین شامل حال زندانیان جرایم عمد نمی‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان اهر با قدردانی از تلاش‌های فرماندار اهر در پیگیری مسائل و مشکلات شهرستان خاطرنشان کرد: از خیرین انتظار داریم تا در جشن گلریزان دست نیاز زندانیان جرایم غیرعمد را رد نکنند و شاهد آزادی بیشترین تعداد زندانی در سطح استان باشیم.

کد مطلب 5199100

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