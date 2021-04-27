۸۱۲ نفر از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر کرمانشاه تایید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بالایی ظهر امروز در نشست خبری ستاد انتخابات استان کرمانشاه که در استانداری شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس زمان بندی ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر روز گذشته فرصت بررسی صلاحیت داوطلبان شورای شهر توسط هیئت‌های نظارت به پایان رسید.

وی افزود: هیئت‌های نظارت و اجرایی شهرستان‌ها وظیفه دارند نتایج بررسی‌های خود را به فرمانداران گزارش داده و فرمانداران شهرستان‌ها به صورت مکتوب و محرمانه نتیجه بررسی صلاحیت‌ها را داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر گزارش دهند.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه با اشاره به بررسی صلاحیت‌های صورت گرفته، تصریح کرد: بر اساس نتایج به دست آمده از سامانه جامع انتخابات از مجموع یک هزار و ۱۱۰ نفر داوطلب شورای اسلامی شهرها، ۸۱۲ نفر تأیید و ۲۳۹ نفر رد صلاحیت و همچنین ۵۶ نفر انصراف داده‌اند.

بالایی بیان کرد: ۷۵ درصد داوطلبان در استان کرمانشاه تأیید صلاحیت و ۲۵ درصد رد صلاحیت شده‌اند و افراد رد صلاحیت شده‌اند و داوطلبان رد صلاحیت شده چهار روز فرصت دارند شکایت خود را به هیئت نظارت شهرستان و یا فرمانداران ارائه کنند و مسئولان مربوطه در بازه زمانی ۱۰ روزه به شکایت آنان رسیدگی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه هیئت‌های نظارت نظر نهایی خود را در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه به فرمانداران اعلام خواهند کرد، گفت: در صورت اعتراض داوطلبان هیئت نظارت استان کرمانشاه به شکایت آنان رسیدگی خواهد کرد.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بیشترین تأیید صلاحیت داوطلبان در شهرهای اسلام آباد غرب با ۹۲ درصد، سنقر و کلیایی با ۸۷ درصد و دالاهو با ۸۴ بوده و کمترین تأیید صلاحیت‌ها مربوط به شهرهای صحنه با ۴۸ درصد، هرسین و سرپل ذهاب ۶۵ درصد است.

بالایی با اشاره به تأیید صلاحیت داوطلبان در شهر کرمانشاه ادامه داد: در شهر کرمانشاه نیز ۲۱۴ نفر تأیید و ۷۱ نفر رد صلاحیت شده‌اند که دارای نسبت تأیید ۷۳ درصدی است.

وی افزود: در ۳۴ حوزه انتخابیه از مجموع ۱۸۲ کرسی شورای شهر داوطلبان به ازای هر ۴.۶ کرسی نمایندگی شورا رقابت خواهند کرد که بالاترین رقابت در شهرهای کرمانشاه، اسلام آباد غرب و گیلان غرب با میانگین ۱۳ نفر است.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه با اشاره به روند بررسی صلاحیت داوطلبان شورای اسلامی روستا و عشایر، تصریح کرد: در مجموع ۹ هزار ۴۱ نفر ثبت نام کرده‌اند که تاکنون صلاحیت چهار هزار و ۲۵ نفر تأیید شده و در انتخابات سال جاری تنها در ۳۰ روستا به دلیل نبود داوطلب انتخابات شورای اسلامی روستا برگزار نمی‌شود.

بالایی با اشاره به تبلیغات زودهنگام داوطلبان شورای اسلامی شهرها اضافه کرد: بر اساس قانون تبلیغات خارج از محدوده زمانی تعیین شده تخلف است و به تخلفات داوطلبان مطابق قانون رسیدگی خواهد شد.