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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۵۷

صادرات گاز آذربایجان به ترکیه متوقف شد

صادرات گاز آذربایجان به ترکیه متوقف شد

یک منبع اعلام کرد که صادرات گاز آذربایجان به ترکیه به‌دلیل پایان مهلت قرارداد دو طرف متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلتس، یک منبع اعلام کرد که انتقال گاز میدان فراساحلی شاه‌دنیز جمهوری آذربایجان به ترکیه به‌دلیل انقضای این قرارداد متوقف شده است.

بر اساس این قرارداد که سال ۲۰۰۱ میلادی امضا شده بود، آذربایجان سالانه ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز به ترکیه صادر می‌کرد.

این منبع گفت: مذاکرات شرکت بوتاس ترکیه و شرکت تأمین گاز آذربایجان (AGSC) که نماینده کنسرسیوم شاه‌دنیز است، برای تمدید قرارداد ادامه دارد، اما صادرات گاز به‌دلیل پایان مهلت قرارداد در ۱۶ آوریل (۲۶ اردیبهشت‌ماه) متوقف شده است.

به گفته این منبع، آب و هوای بهاری ترکیه، تقاضای گاز در این کشور را کاهش داده و وجود گزینه‌های دیگری برای واردات - مانند تک‌محموله‌های ال‌ان‌جی - به معنای آن است که توقف صادرات گاز جمهوری آذربایجان به احتمال زیاد مشکلی ایجاد نمی‌کند. بنابراین هیچ فوریتی برای تمدید قرارداد وجود ندارد.

دو منبع دیگر اظهار کردند: با توجه به روابط نزدیک جمهوری آذربایجان و ترکیه، این قرارداد به احتمال زیاد تمدید می‌شود، اما مفاد آن با قرارداد پیشین متفاوت است.

کد مطلب 5199290

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    نظرات

    • IR ۰۳:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
      4 3
      پاسخ
      کاش فقط نمیکردند
    • محمد IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
      7 1
      پاسخ
      شما زیاد فکر اونا را نکنید به خودشان مربوطه دلتون را زیاد شاد نکنید
    • IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
      10 3
      پاسخ
      شماها شب و روز غصه تورکها رو میخورید چرا
      • IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
        1 2
        ما تو خاورمیانه ترک نداریم ترک فقط تو آسیای میانه و مغولستان
    • IN ۰۵:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
      2 0
      پاسخ
      واقعا مملکت ایران سیرتا پیاز مشکلات وبدبختی دارد انوقت شما چه خبر بیخودی را مینویسید انها دوتا تورک قدرتمند منطقه هستند شما پول گازی که به عراق دادید اگرتونستید بگیرید

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