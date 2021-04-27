صادرات گاز آذربایجان به ترکیه متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلتس، یک منبع اعلام کرد که انتقال گاز میدان فراساحلی شاهدنیز جمهوری آذربایجان به ترکیه بهدلیل انقضای این قرارداد متوقف شده است.
بر اساس این قرارداد که سال ۲۰۰۱ میلادی امضا شده بود، آذربایجان سالانه ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز به ترکیه صادر میکرد.
این منبع گفت: مذاکرات شرکت بوتاس ترکیه و شرکت تأمین گاز آذربایجان (AGSC) که نماینده کنسرسیوم شاهدنیز است، برای تمدید قرارداد ادامه دارد، اما صادرات گاز بهدلیل پایان مهلت قرارداد در ۱۶ آوریل (۲۶ اردیبهشتماه) متوقف شده است.
به گفته این منبع، آب و هوای بهاری ترکیه، تقاضای گاز در این کشور را کاهش داده و وجود گزینههای دیگری برای واردات - مانند تکمحمولههای الانجی - به معنای آن است که توقف صادرات گاز جمهوری آذربایجان به احتمال زیاد مشکلی ایجاد نمیکند. بنابراین هیچ فوریتی برای تمدید قرارداد وجود ندارد.
دو منبع دیگر اظهار کردند: با توجه به روابط نزدیک جمهوری آذربایجان و ترکیه، این قرارداد به احتمال زیاد تمدید میشود، اما مفاد آن با قرارداد پیشین متفاوت است.
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