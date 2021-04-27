سفارت آمریکا در بغداد بسته نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «متیو تولر»، سفیر امریکا در بغداد به موضع گیری درباره نظامیان آمریکایی در عراق پرداخت و گفت: قصدی برای افزایش شمار نیروهای امریکایی در عراق نداریم. خروج ائتلاف بین المللی پس از آمادگی نیروهای عراقی خواهد بود.

وی درباره دعوت «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر عراق به انجام گفت‌وگوهای ملی هم گفت: ما از این درخواست حمایت می کنیم و از اقدام عراق در برقراری مناسبات گسترده با کشورهای عربی که منجر به بازیابی جایگاه بین‌المللی این کشور می‌شود، استقبال می‌کنیم.

سفیر امریکا در بغداد در موضع گیری مداخله جویانه درباره انتخابات پارلمانی عراق که قرار است در دهم اکتبر آتی برگزار شود، نیز اعلام کرد: واشنگتن نسبت به اقدامات غیر قانونی امنیتی در حین برگزاری انتخابات آتی عراق در نتیجه سلاح‌های بی‌ضابطه نگران است.

تولر در حالی که کشورش همواره حاکمیت عراق را نقض می کند و تحرکات نظامی آن در عراق بدون هماهنگی با بغداد و خودسرانه انجام می شود در ادامه گفت: حملات علیه سفارت و پایگاه‌های نظامی حمله به عراق و حاکمیت این کشور است و حضور نظامیان امریکایی بنا به درخواست دولت عراق برای مبارزه با داعش بوده است.

وی با بیان اینکه سفارت امریکا در بغداد بسته نخواهد شد، اعلام کرد: امریکا به شراکت با عراق در زمینه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی پایبند است.