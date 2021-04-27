نشست کمیسیون مشترک برجام آغاز شد/تصمیم برای سرعت‌ بخشی به گفتگوها

به گزارش خبرگزاری مهر، دور تازه رایزنی‌های ایران و گروه ۱+۴ امروز با از سرگیری نشست کمیسیون مشترک در محل گرندهتل وین آغاز شد.

سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ریاست هیئت ایرانی را در این نشست بر عهده دارد و نمایندگانی از سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان انرژی اتمی نیز در ترکیب هیئت ایرانی قرار دارند.

«انریکه مورا» معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا اداره این نشست را برعهده دارد و علاوه بر ایران، نمایندگان روسیه، چین، فرانسه، انگلستان، آلمان و اتحادیه اروپا نیز در این جلسه حضور دارند.

قرار است در این نشست، بحث‌ها در خصوص رفع قابل راستی‌آزمایی تحریم‌ها علیه ایران و دورنمای بازگشت آمریکا به برجام ادامه یابد.

گفتنی است، پیش از این نشست، به روال معمول، نشست‌های دوجانبه و چندجانبه متعددی بین هیأت‌ها برگزار شده است و این رایزنی‌ها و نشست‌ها ادامه خواهد یافت.

در همین چارچوب، امروز دو دیدار میان «عراقچی» و «انریکه مورا» برگزار شد. همچنین پیش از ظهر امروز در جلسه سه‌جانبه مهمی میان رؤسای هیأت‌های ایران، روسیه و چین، طرف‌ها بر هماهنگی کامل میان سه کشور و لزوم رفع یکجای تحریم‌ها علیه ایران تأکید کردند.

وی همچنین نشست مشترکی با نمایندگان سه کشور اروپایی عضو برجام برگزار کرد.

دور اول جلسه کمیسیون مشترک برجام که امروز با حضور هیأت‌های ایران و گروه ۱+۴ در وین از سر گرفته شده بود، پایان یافت.

در این جلسه حاضرین تصمیم به تسریع روند گفت‌وگوها گرفته و توافق شد فعالیت گروه‌های کارشناسی در دو حوزه لغو تحریم‌ها و هسته‌ای به صورت فشرده و سریع ادامه یابد.

همچنین تصمیم گرفته شد که گروه کارشناسی سوم با نام «گروه کارشناسی ترتیبات اجرایی» با هدف گفت‌وگو در خصوص ترتیبات عملی مورد نیاز برای اجرایی شدن لغو تحریم‌ها و سپس بازگشت آمریکا به برجام تشکیل شود