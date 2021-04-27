کیانوش عیاری از بیمارستان مرخص شد/ استراحت در منزل برای بهبود ریه

دکتر طبرسی پزشک معالج کیانوش عیاری کارگردان سینما که به دلیل ابتلاء به بیماری کرونا بستری شده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این کارگردان گفت: خوشبختانه حال آقای عیاری بهبود پیدا کرد و امروز مرخص شد. زمان قرنطینه ایشان به پایان رسیده اما نیاز است چند روز دیگر در خانه استراحت کند تا وضعیت ریه به طور کامل بهبود پیدا کند.

وی ادامه داد: چون ریه آقای عیاری حدود چهل درصد درگیر و با تب، تنگی نفس و ضعف شدید بستری شده بود اما به درمان پاسخ خوبی داشت که امروز هم ترخیص شد تا ادامه درمان در خانه انجام شود.

طبرسی افزود: همانطور که گفتم حدود سه هفته از قرنطینه آقای عیاری می‌گذرد و دیگر نیازی به قرنطینه نیست اما با توجه به درگیری ریه و بیماری زمینه‌ای که دارد، نیاز است چند روزی استراحت کند و بعد به فعالیت بپردازد.

وی در ادامه درباره حال عمومی باران کوثری بازیگر سینما که تحت نظر او مراحل درمان را طی می‌کند هم توضیح داد: این بازیگر هم یا حال عمومی خوب روز گذشته مرخص شد.