شهر کوشکنار در شهرستان پارسیان قرنطینه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضاپور رئیس ستاد مقابله با کرونا شهرستان از قرنطینه شهر کوشکنار در پی افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا و همچنین ابتلای بی سابقه تعدادی از اهالی این شهر به ویروس کرونا جهش یافته خبر داد.

فرماندار پارسیان علت این سیر صعودی ابتلا به بیماری را رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و حضور مسافران در شهر کوشکنار عنوان و تاکید کرد: در شرایط فعلی ممنوعیت تردد با جدیت در این شهر اعمال خواهد شد.

رئیس ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرستان با تاکید بر لزوم اعلام وضعیت هشدار از طریق ائمه جمعه و جماعات، شورای اسلامی و معتمدین، اضافه کرد: مهمترین راه رهایی از این بیماری رعایت شیوه نامه‌ها و ممنوعیت تردد به این شهر می باشد تا بتوانیم با کمک آحاد مردم به وضعیت مطلوبی برسیم.

سپس فرماندار پارسیان اظهارداشت: تمهیدات لازم برای قرنطینه شهر کوشکنار با هماهنگی و همکاری بسیج، شبکه بهداشت، نیروی انتظامی، شهرداری، بخشداری و هلال احمر انجام شده است.

رضاپور خاطرنشان کرد: رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و پرهیز از تشکیل تجمعات باید به عنوان یک وظیفه فردی و اجتماعی مورد توجه همگان قرار گیرد. وی همچنین از همشهریان درخواست کرد در شرایط بحرانی کنونی از افطاری دادن امتناع کنند.

در ادامه فرماندار پارسیان تاکید کرد: مصوبات ستاد مقابله با کرونا لازم الاجرا میباشد و با افرادی که پای بند به مصوبات ستاد کرونا و محدودیتها نباشند از طریق مراجع قضایی برخورد خواهد شد.

جلسه فوق اضطراری ستاد مقابله با کرونا شهرستان پارسیان با حضور فرماندار، مدیر شبکه بهداشت و درمان و سایر اعضا در فرمانداری شهرستان برگزار شد.