میر محمدعلی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح ساعات کاری شب‌های قدر مراکز انتقال خون استان البرز اظهار کرد: با توجه به نیاز مبرم بیماران نیازمند خون به فرآورده‌های خونی، مردم نوع‌دوست البرز برای اهدای خون در شب‌های قدر به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.

وی با اشاره به ساعات کاری شب‌های قدر مراکز انتقال خون استان البرز بیان کرد: پایگاه مرکزی انتقال خون استان البرز روزهای شنبه یازدهم، دوشنبه سیزدهم و چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه در نوبت صبح از ساعت ۸ تا ۱۳:۳۰ و در نوبت شب از ساعت ۱۹ تا ۲ بامداد آماده خدمت‌رسانی به داوطلبان اهدای خون هستند.

مدیرکل انتقال خون استان البرز تصریح کرد: همچنین پایگاه انتقال خون توحید کرج در روزهای یادشده فقط در نوبت شب از ساعت ۱۹ تا ۲ بامداد آماده پذیرش است.

وی خاطرنشان کرد: در روزهای یکشنبه ۱۲ اردیبهشت، سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت و پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در دو نوبت صبح و عصر پایگاه مرکزی انتقال خون البرز از ساعت ۹ تا ۱۹ و پایگاه توحید کرج از ساعت ۹ تا ۱۳:۳۰ در خدمت اهداکنندگان خون هستند.

حسینی با بیان اینکه مرکز اهدای خون مهربانو کرج از مورخ ۱۱ تا ۱۶ اردیبهشت ماه تعطیل است، گفت: اهداکنندگان گرامی حتماً با کارت ملی به مراکز یادشده مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به شیوع گسترده کرونا در کشور نیاز به خون و فرآورده‌های خونی امری ضروری است، اظهار کرد: مراکز انتقال خون به رعایت پروتکل‌های بهداشتی تأکید دارند و اهدای خون خطری را برای افراد اهداکننده نخواهد داشت.

مدیرکل انتقال خون استان البرز متذکر شد: با توجه به نیاز مستمر به اهدای خون و فرآورده‌های خونی، مردم این امر را به ساعات پایانی موکول نکنند.