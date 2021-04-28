پیش بینی خرید تضمینی ۸ میلیون تن گندم

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی به برنامه ریزی در تولید گندم آبی با توجه به کاهش بارندگیها و خشکسالیهای احتمالی تاکید کرد و اظهار داشت: حدود ۷۰ هزار هکتار مزرعه تولید گندم آبی و ۲۰ هزار هکتار جو آبی در استان وجود دارد که باید با افزایش نظارت در مرحله داشت عملکرد در واحد سطح افزایش یابد.
وی با بیان اینکه تقاضا برای خرید بذر اصلاح شده در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت، گفت: باید برای تأمین این میزان تقاضا پیش بینیهای لازم انجام شود و تا در تأمین بذر سال زراعی آینده با مشکل مواجه نشود.
فتحی افزود: طبق برنامه ریزی های وزارت جهاد کشاورزی خرید امسال گندم کمتر از ۸ میلیون تن نخواهد بود.
وی به احصای واحدهای تولیدات دامی فعال و غیرفعال تاکید کرد و گفت: باید برای رصد و پایش نهادهها و محصولات مرغداریهای تخمگذار و گوشتی برنامهریزیها انجام شود و از طرفی با توجه به دریافت مجوز ساماندهی مرغداریهای غیرمجاز، باید برنامهریزیها برای تولید قراردادی با همکاری دامپزشکی استان انجام شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه اصلاح نژاد دام سبک و سنگین به عنوان یکی از اولویتهای اساسی معاونت بهبود تولیدات دامی است، افزود: تحول و تحرک لازمه برنامه ریزی برای اقدام در راستای اصلاح نژاد برای تولید بیشتر محصولات دامی است و باید سریعاً انجام گیرد.
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