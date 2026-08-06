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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

واکنش قوه قضاییه به ادعای شناسایی محل استقرار شهید لاریجانی

واکنش قوه قضاییه به ادعای شناسایی محل استقرار شهید لاریجانی

مرکز رسانه قوه قضاییه، ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر شناسایی محل استقرار شهید علی لاریجانی، از طریق تماس تلفنی فرزند شهید را نادرست خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی طرح ادعایی از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه محل استقرار شهید علی لاریجانی در جریان جنگ رمضان که منجر به شهادت وی و تعدادی از همراهانش شد، از طریق تماس تلفنی فرزند شهید با خانواده شناسایی شده است، پیگیری‌ها از پرونده قضایی تشکیل شده در مورد شهادت ایشان نشان می‌دهد این ادعا صحت ندارد.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، ادعای مطرح‌شده مبنی بر شناسایی محل استقرار شهید علی لاریجانی از طریق تماس تلفنی فرزند ایشان با خانواده، مورد تأیید نیست و بررسی‌های قضایی نیز چنین موضوعی را تأیید نمی‌کند.

گفتنی است، در پی شهادت علی لاریجانی و فرزند ایشان در پی حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی، پرونده قضایی در دادسرای تهران تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

کد مطلب 6909825

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