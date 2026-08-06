آمادگی خراسان رضوی برای افزایش ۲۵ درصدی زائران دهه پایانی صفر به مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی عسکری ظهر پنجشنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه خراسان رضوی اظهار کرد: پیشنهاد تغییر عنوان ستاد اربعین به ستاد اربعین و دهه پایانی صفر تصویب شد. تجربه تشییع رهبر شهید انقلاب، در مدیریت جمعیت و هماهنگی دستگاهها بسیار مهم بود.
معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی بیان کرد: آمادگی استان برای میزبانی از زائران نسبت به سال گذشته بیشتر و کاملتر است. در حوزه زیرساختی، مصوبات سال گذشته ارزیابی و پیگیری شدهاند.
وی افزود: استاندار خراسان رضوی با استفاده از تجربه مدیریت مراسم تشییع، مسئولیت نظارت بر ۲۴ کمیته دهه پایانی صفر را به معاونان ابلاغ کرده است.
عسکری گفت: شش معاون استاندار و فرماندار مشهد، مسئولیت نظارت بر این کمیتهها را بر عهده دارند. جلسات بررسی عملکرد و نیازها هفته آینده برگزار میشود.
معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی بیان کرد: همکاری آستان قدس رضوی گسترش یافته و امسال موکبهای فرهنگی نیز به برنامههای خدمترسانی افزوده میشوند.
وی افزود: با دستور استاندار، تأمین ارزاق عمومی، آب و سایر نیازهای زائران مورد توجه قرار گرفته و آمادگی استان در این بخشها بیشتر است.
عسکری ادامه داد: مسئول کمیته آب ستاد اربعین از وجود آب مازاد و کافی برای ارسال خبر داده است. این نشاندهنده همراهی ملی با برنامههای دهه پایانی صفر است.
معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی افزود: شهردار مشهد مسئولیت مستقیم کمیته شهری را بر عهده دارد. جلسات هماهنگی با فرمانداران، شهرداران و دهیاران برای خدمترسانی برگزار میشود.
وی گفت: ظرفیت اسکان رسمی و اضطراری استان حدود دو میلیون نفر برآورد شده است. این شامل مراکز اقامتی، مدارس، حسینیهها و سایر مجموعههاست.
عسکری اظهار کرد: پیشبینی میکنیم تعداد زائران حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد، زیرا سفر بسیاری از زائران دو هدف خواهد داشت: زیارت امام رضا(ع) و حضور بر مزار رهبر شهید انقلاب.
معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی بیان کرد: سال گذشته حدود ۶.۵ میلیون زائر در دهه پایانی صفر به مشهد سفر کردند. برنامهریزیها بر مبنای افزایش ۲۵ درصدی ظرفیتها انجام شده است.
وی افزود: تفاهمنامهای میان استاندار و رئیس مرکز آمار ایران منعقد شده تا فرایند سنجش آماری زائران انجام شود. آمار دقیق پس از پایان سفرها اعلام خواهد شد.
عسکری گفت: برای تعمیق زیارت و ترویج فرهنگ رضوی، برنامههای شاخص و ماندگار طراحی میشود. عزاداری نباید تنها به طبل و زنجیرزنی خلاصه شود.
معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی بیان کرد: مراسم خطبهخوانی در حرم مطهر رضوی باید با مشارکت فعالتر زائران همراه باشد. چگونگی افزایش این مشارکت در جلسات بررسی شده است.
وی افزود: مراسم شام غریبان حضرت رضا(ع) امسال با فراخوان عمومی و حضور مردم از میدان شهدا باشکوهتر برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: برای هیئتهای مذهبی نیز برنامه ویژهای در نظر گرفته شده است. تجمعی برای هیئتها پیش از ظهر روز شهادت امام رضا(ع) برگزار میشود.
وی گفت: پویش هممحلهای امام رضا(ع) و کمیته مردمی در برنامهها مورد توجه قرار گرفتهاند. سازمان تبلیغات اسلامی مسئولیت موکبها و تغذیه زائران را دارد.
عسکری افزود: مسیر حرکت زائران پیاده از قدمگاه تا ملکآباد بررسی و برنامهریزی شده است. شهرداریها و دهیاریها با ظرفیت بیشتری خدمات ارائه میکنند.
معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی ادامه داد: مجتمعهای خدماتی و رفاهی بینراهی فعال شدهاند. ظرفیت بهداشت مسیر و سرویسهای بهداشتی تقریباً دو برابر سال گذشته افزایش مییابد.
وی گفت: زائران پیاده پس از ورود به مشهد اسکان داده میشوند. جمعیت خدمتگزار زائران پیاده، ثبتنام و ساماندهی آنان را از پیش انجام میدهد.
عسکری افزود: تلاش میکنیم زائران پیاده از سرخس و شهرهای دارای مسیر ریلی، برای بازگشت با قطار جابهجا شوند. این طرح سال گذشته موفق بود و امسال نیز اجرا میشود.
معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: فعالیت ۲۴ کمیته دهه پایانی صفر زیر نظر هفت معاونت دنبال میشود. نشستهای تخصصی برای بررسی عملکرد و نیازها برگزار خواهد شد.
نظر شما