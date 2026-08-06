تخصیص ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار اشتغالزایی روستایی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی ظهر پنج شنبه در نشست بررسی راهبردهای توسعه اقتصاد روستایی و اشتغالزایی که با حضور مقامات ارشد اجرایی و بانکی برگزار شد با اشاره به اهمیت حیاتی بخش کشاورزی برای استان همدان، از تخصیص یک خط اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از تولیدکنندگان این بخش خبر داد و اظهار کرد: تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار پرداخت شده و فرآیند تخصیص یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باقیمانده با سرعت بالا در حال انجام است تا زنجیره ارزش محصولات روستایی به نحو مطلوب تقویت شود.
وی همچنین به پروژههای بزرگ سرمایهگذاری در استان اشاره کرد و گفت: فرآیند اجرایی یک طرح سرمایهگذاری به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان برای احداث یک واحد دامپروری بزرگ با ظرفیت ۳ هزار رأس دام آغاز شده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این پروژه با هماهنگی کامل مراجع ذیصلاح و با هدف تولید انبوه و مدرن در یکی از روستاهای استان در حال پیشبرد است که میتواند تحولی بنیادین در بخش دامپروری منطقه ایجاد کند.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت تنوعبخشی به اقتصاد روستاها، ادامه داد: مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای اشتغالزایی در روستاهای بخش مرکزی همدان اختصاص یافته است.
حاجیبابایی هدف از این اقدام را حمایت مستقیم از تولیدات خانگی، صنایعدستی و کسبوکارهای خرد عنوان کرد تا روستاییان بتوانند با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی خود، به درآمد پایدار دست یابند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای مدیریت بهتر منابع و تمرکز بر توسعه، بخش مرکزی همدان به عنوان «پایلوت توسعه روستایی» انتخاب شده است، گفت: در این منطقه برنامههای راهبردی دهیاران و شوراهای اسلامی با تمرکز بر مدلهای موفق اشتغالزایی اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به بهبود عملکرد اعتباری استان از ارتقای چشمگیر رتبه همدان در پرداخت تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: رتبه استان در این زمینه از ۲۳ به ۳ کشوری رسیده است.
حاجی بابایی تاکید کرد: ما با پیگیریهای مستمر تلاش میکنیم تا تمامی صفهای انتظار تسهیلات بهویژه تسهیلات ازدواج و تحصیل در سریعترین زمان ممکن تسویه شوند تا هیچگونه گلوگاهی در مسیر توسعه کشاورزی و تولید ایجاد نشود.
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