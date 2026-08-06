به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر پنجشنبه در تشریح این خبر گفت: درپی وصول چند فقره پرونده سرقت موتورسیکلت، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی وبا هماهنگی مقام قضایی متهم را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند ادامه داد: متهم در بازجویی‌های بعمل آمده به ۵ فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.