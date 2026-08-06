ترکیه: تروریسم اسرائیل در کرانه باختری و قدس اشغالی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد که اسرائیل و کابینه نتانیاهو به فعالیت‌های تروریستی خود در کرانه باختری و قدس ادامه می‌دهند.

بر اساس این گزارش، هاکان فیدان در نشست خبری مشترک با همتای سوری خود در آنکارا همچنین گفت که اسرائیل باید از نوا غزه عقب نشینی کند اما همچنان در مسیر اجارای طرح صلح مانع تراشی می کند.

فیدان به تحولات سوریه هم پرداخت و افزود: اسرائیل با حملات مداوم خود در تلاش است تا امنیت سوریه را تهدید کند و باید به این رژیم فشار وارد شود تا به تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد. ما بر همکاری در زمینه دفاع و مبارزه با تروریسم با سوریه تاکید داریم. سوریه باثبات تر شده است و ما در تلاش برای توسعه روابط با آن در تمام سطوح هستیم.

وزیر خارجه ترکیه با اشاره به تحولات لبنان نیز اظهار داشت: ثبات و امنیت باید در لبنان تضمین شود چراکه سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل منجر به کشته و آواره شدن هزاران نفر شده است.

وزیر خارجه سوریه هم بدون اشاره به هیچ گونه راهکار عملی مدعی شد که دمشق در تلاش برای تثبیت ثبات در جنوب سوریه و توقف حملات مکرر اسرائیل است.