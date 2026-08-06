به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی حسینی ظهر پنج شنبه در نشست بررسی توسعه اقتصاد روستایی با تاکید بر لزوم هم‌افزایی برای تقویت بنیه اقتصادی روستاها، اظهار کرد: راهبرد اصلی مدیریت استان تکمیل زنجیره ارزش در سه ضلع اصلی شامل تولید، فرآوری و بازاریابی محصولات روستایی است تا از این طریق ارزش‌افزوده بیشتری نصیب تولیدکنندگان محلی شود.

وی با تشریح گستره جغرافیایی این طرح، افزود: در گام نخست برنامه‌های عملیاتی در بخش مرکزی شهرستان همدان و شهرستان نهاوند اجرایی می‌شود و پس از احصای نتایج این رویکرد به سایر شهرستان‌های استان از جمله فامنین تعمیم خواهد یافت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به رایزنی‌های انجام شده با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سیستم بانکی از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای هر بخش به منظور حمایت از مشاغل خرد و خانگی خبر داد و تصریح کرد: این تسهیلات با مشارکت مستقیم دهیاری‌ها و شوراها مدیریت می‌شود تا با نظارت محلی، مسیر تقویت کسب‌وکارهای بومی به‌درستی طی شود.

حسینی یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان روستایی را دسترسی به بازارهای فروش دانست و در همین راستا از طراحی یک پلتفرم جامع فروش الکترونیکی خبر داد.

وی افزود: این سامانه با همکاری اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در حال طراحی و پیاده‌سازی است و به دستور استانداری ساختار مالکیتی آن به گونه‌ای تدوین شده که دهیاری‌ها و شوراها در آن سهامدار باشند و این اقدام به منظور بازگشت مستقیم سود حاصل از فروش محصولات روستایی به جامعه محلی و تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای روستاها پیش‌بینی شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان همچنین به دیگر محورهای توسعه اقتصادی در روستاها اشاره کرد و گفت: احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مناطق روستایی با هدف ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری‌ها و مساجد در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان بر اهمیت پیوند آموزش‌های مهارتی با پروژه‌های اقتصادی تاکید کرد و افزود: با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای ارائه آموزش‌های کاربردی به روستاییان در راستای تولید علمی و فنی محصولات از اولویت‌های اصلی استان است تا ضمن افزایش کیفیت محصولات، بهره‌وری در واحدهای تولیدی روستایی ارتقا یابد.