به گزارش خبرنگار مهر، امید گیلان‌پور معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به سرپرست دفتر خدمات بازرگانی و اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، انجمن غلات ایران و انجمن صنفی روغن‌کشی ایران اعلام کرد: با توجه به ضرورت تأمین نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور کشور و تغییرات جهانی قیمت این کالاها در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، ضروری است فرآیند تعیین قیمت‌ها به گونه‌ای انجام شود که خللی در تأمین نهاده‌ها اتفاق نیفتد.

با توجه به ابلاغیه شماره ۱۳۵۰۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، موضوع ابلاغ تصمیمات جلسه یکصد و هفتاد و هشتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و همچنین تفویض جلسه کارگروه تنظیم بازار در روز ۱۴۰۰/۲/۵ در حضور معاون اول رئیس‌جمهور، جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های اجرایی (وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک، جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، نهادهای نظارتی، دبیر و اعضای اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، انجمن غلات ایران و انجمن صنفی روغن‌کشی ایران در محل این معاونت در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ در خصوص تعیین سقف قیمت وارداتی و قیمت فروش داخلی نهاده‌های دام و طیور تشکیل شد.

با توجه به ضرورت تأمین نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور کشور و تغییرات جهانی قیمت این کالاها در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، ضروری است فرآیند تعیین قیمت‌ها به گونه‌ای انجام شود که خللی در تأمین نهاده‌ها اتفاق نیفتد. بر این اساس سقف قیمت‌های پایه وارداتی به شرح زیر مصوب شد. همچنین در صورت تغییر قیمت‌ها در دامنه بیش از پنج درصد معاونت توسعه بازرگانی موظف است نسبت به برگزاری جلسه و ویرایش قیمت‌ها اقدام نماید.

سقف قیمت برای ثبت سفارش جو شمال ۲۳۵ (یورو / تن) و جو جنوب ۲۶۴

سقف قیمت برای ثبت سفارش ذرت شمال ۲۵۵ (یورو / تن) و ذرت جنوب ۲۹۰

سقف قیمت برای ثبت سفارش جو شمال ۲۳۵ (یورو / تن) و جو جنوب ۲۶۴

سقف قیمت برای ثبت سفارش کنجاله سویا ۴۶۴