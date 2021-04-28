محمدرضا فروتن به «جزیره» سیروس مقدم رفت/ آغاز تصویربرداری در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، محمدرضا فروتن به عنوان نخستین بازیگر سریال «جزیره» به کارگردانی سیروس مقدم معرفی شد. این روزها جزیره کیش از وضعیت قرمز کرونایی خارج شده است و گروه مشغول ضبط تصاویر مربوط به سریال هستند.

محمدرضا فروتن بازیگر سینما و تلویزیون که پیش از این تجربه بازی در سریال‌های نمایش خانگی را داشت در جدیدترین حضورش به عنوان بازیگر سریال «جزیره» به کارگردانی سیروس مقدم مقابل دوربین این سریال رفته است.

فروتن پیش از این بازی در سریال «مانکن» را تجربه کرده بود و این روزها در جزیره کیش مقابل دوربین دومین سریال نمایش خانگی سیروس مقدم رفته است.

سیروس مقدم که پیش از این سریال‌های پرمخاطبی را برای تلویزیون در ژانرهای درام، کمدی و اجتماعی ساخته است، این بار با فیلمنامه‌ای به قلم علی طالب آبادی به سراغ قصه‌ای درام و اجتماعی رفته است.

سریال «جزیره» به تهیه کنندگی منوچهر محمدی و امیرحسین حیدری تولید خواهد شد. دیگر بازیگران این سریال به زودی معرفی می‌شوند.

برخی از عوامل این سریال عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمدرضا سکوت، تدوین: سپیده عبدالوهاب، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه: پیام سوری، طراح لباس: آرزو غفوری، صدابردار: بهمن اردلان، مدیر برنامه‌ریزی: سید علی هاشمی، دستیار اول کارگردان: ایمان غیرتمند، جلوه‌های ویژه کامپیوتر: امین انتشاری، عکاس: امیرحسین شجاعی، مدیران تدارکات: حسین فیض آبادی و نادر اژدری، مدیر تولید: مسعود دلیری.