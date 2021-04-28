به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در عمان به سر می برد با محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد دولت نجات ملی یمن دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با ابراز تاسف از شرایط ۶ ساله جنگ تحمیلی به مردم یمن، پایان جنگ و رفع محاصره از این کشور را خواستار گردید.

ظریف بار دیگر دیدگاه کشورمان مبنی بر راه حل سیاسی بعنوان تنها راه حل بحران یمن را مورد تاکید قرار داد و حمایت کشورمان از برقراری آتش بس و انجام گفتگوهای یمنی- یمنی را مورد تصریح قرار داد.

محمدعبدالسلام نیز در این دیدار از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از مردم یمن قدر دانی کرد و دکتر ظریف را در جریان آخرین تحولات یمن قرار داد.