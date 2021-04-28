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۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۹:۰۲

ظریف در دیدار با مذاکره کننده ارشد دولت یمن:

ایران از برقراری آتش بس در یمن حمایت می‌کند

ایران از برقراری آتش بس در یمن حمایت می‌کند

وزیر امورخارجه کشورمان با تاکید بر اینکه راه حل سیاسی تنها راه حل بحران یمن است گفت: جمهوری اسلامی از برقراری آتش بس و انجام گفتگوهای یمنی- یمنی حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در عمان به سر می برد با محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد دولت نجات ملی یمن دیدار و گفت‌وگو کرد.

 وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با ابراز تاسف از شرایط ۶ ساله جنگ تحمیلی به مردم یمن، پایان جنگ و رفع محاصره از این کشور را خواستار گردید.

ظریف بار دیگر دیدگاه کشورمان مبنی بر راه حل سیاسی بعنوان تنها راه حل بحران یمن را مورد تاکید قرار داد و  حمایت کشورمان  از برقراری آتش بس و انجام گفتگوهای یمنی- یمنی را مورد تصریح قرار داد.

محمدعبدالسلام نیز در این دیدار از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از مردم یمن قدر دانی کرد و دکتر ظریف را در جریان آخرین تحولات یمن قرار داد.

کد مطلب 5200342

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