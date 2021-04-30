پیش بینی رگبار پراکنده باران و وزش باد در برخی مناطق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ضیاییان گفت: طی پنج روز آینده گذر امواج متناوب از تراز میانی جو سبب ابرناکی، بارش و وزش باد شدید در مناطق مختلف کشور شده است. امروز جمعه در برخی مناطق نوار شرقی و استان‌های اصفهان، شمال فارس، هرمزگان و همچنین در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، غرب سواحل دریای خزر و دامنه‌های البرز مرکزی واقع در استان‌های زنجان، قزوین و البرز رگبار باران گاهی رعد و برق و وزش باد شدید بویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب انتظار می‌رود که در خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شمال هرمزگان رگبار و رعدوبرق شدید رخ می‌دهد و در این مناطق احتمال وقوع تگرگ نیز وجود دارد.

وی افزود: روز شنبه (۱۱ اردیبهشت) با تقویت جریانات ناپایدار تراز میانی گستره بارش شمال غرب، سواحل شمالی کشور و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی واقع در استان‌های زنجان، قزوین، البرز و تهران را در بر خواهد گرفت و در سایر مناطق کشور از جمله جنوب خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، مناطقی از دامنه‌های زاگرس شمالی و مرکزی، اصفهان و شمال فارس رگبار پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ می‌دهد.

ضیائیان، ادامه داد: یکشنبه (۱۲ اردیبهشت) سامانه بارشی در غالب مناطق کشور فعال بوده و سبب بارش می‌شود. بویژه در برخی مناطق آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، البرز، تهران و غرب سمنان و خراسان جنوبی رگبار و رعد و برق انتظار می‌رود. روز دوشنبه (۱۳ اردیبهشت) بجز نواحی جنوبی در سایر مناطق کشور و سه شنبه (۱۴ اردیبهشت) در نیمه شرقی کشور بارش، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. قابل ذکر است شنبه در شمال غرب و یکشنبه و دوشنبه در استانهای ساحلی خزر، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق، کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

وی در پایان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۱۱ اردیبهشت) کمی ابری و در بعد از ظهر افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و باد و گرد و خاک با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتیگراد و طی روز یکشنبه (۱۲ اردیبهشت) نیمه ابری تا ابری و در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.