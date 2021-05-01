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۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۲۲

همزمان با سومین شب جمعه ماه رمضان انجام شد؛

توزیع ۵ هزار بسته افطاری و غذای گرم در امامزاده قاضی الصابر (ع)

توزیع ۵ هزار بسته افطاری و غذای گرم در امامزاده قاضی الصابر (ع)

خادمان امامزاده قاضی الصابر (ع) همزمان با میلاد امام حسن مجتبی (ع) و سومین شب جمعه ماه مبارک رمضان اقدام به تهیه وتوزیع ۵هزار بسته افطاری ساده و غذای گرم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امامزاده قاضی الصابر (ع) که در ماه مبارک رمضان در کنار برپایی محفل مناجات‌خوانی، اقدام به تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی بین نیازمندان کرده بود، این بار بین زائران و مجاوران این آستان غذای گرم و افطاری توزیع کرد.

بر همین اساس، پانزدهم و شانزدهم ماه مبارک رمضان بیش از ۵ هزار بسته افطاری ساده به همراه غذای گرم بین زائران و مجاوران امامزاده قاضی الصابر (ع) در منطقه ده ونک توزیع شد.

حدود ۳ هزار وعده افطاری و غذای گرم همزمان با میلاد امام حسن مجتبی (ع) و ۲ هزار بسته نیز سومین شب جمعه ماه مبارک رمضان بین زوار و همچنین نیازمندان توزیع شد.

کد مطلب 5201624

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