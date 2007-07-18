شیوه های آموزشی بهداشت دهان و دندان ناکارآمد است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر عبدا... هروی ظهر امروز در سمینار 3 روزه مسئولین واحدهای بهداشت دهان و دندان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور افزود: از دیگر مشکلات ما در این بخش عدم وجود ساماندهی مناسب برای استفاده از منابع و حمایت ناکافی و ناکارآمد سازمان های بیمه گر از خدمات بهداشت دهان و دندان است.

وی با ارائه آماری در خصوص فعالیت های استان در زمینه رسیدن به اهداف WHO که ارتقاء سلامت دهان و دندان است تصریح کرد: سیاستگذاری در زمینه نحوه اجرا و تحقق ارتقاء سلامت دهان و دندان، برنامه ریزی جهت آموزش دندانپزشکان، بهداشتیاران دهان و دندان، مربیان و کارکنان بهداشت و بهورزان، سیاستگذاری و اجرای برنامه های آموزشی مختلف برای مردم از جمله اهداف کمیته استانی سلامت دهان و دندان است.

هروی افزود: تعیین سیاست ها و اولویت های پژوهشی تحقیقی در رابطه با مسائل سلامت دهان و دندان، حمایت، پشتیبانی و همکاری در زمینه برنامه های دندانپزشکی جامعه نگر از دیگر اهداف است.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای بهبود سلامت دهان و دندان اظهار داشت: تشکیل تیم کارشناسی سلامت دهان و دندان در مرکز بهداشت استان، برنامه ریزی برای تعمیرات و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی شهرستان های تابعه به صورت منطقه ای، توزیع دندانپزشکان مشمول لایحه با در نظرگرفتن درصد برخورداری شهرستان ها از دندانپزشک، تشکیل کمیته استانی سلامت دهان ودندان به منظور هماهنگی و جلب مشارکت کلیه سازمان های دولتی و خصوصی موثر در امر سلامت دهان و دندان از جمله این اقدامات است.

هروی ادامه داد: برنامه ریزی برای تدوین برنامه استراتژیک سلامت دهان و دندان استان توسط اعضای کمیته استانی، اجرای برنامه ملی طرح سلامت دهان و دندان درمدارس ابتدایی و مهد کودک های استان، بررسی و پایش منظم فعالیت ها و خدمات بهداشت دهان و دندان درشهرهای تابعه توسط کارشناسان واحد بهداشت دهان و دندان استان و نیز خریداری هزار و 800 میلیون ریال تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی به صورت متمرکز توسط مرکز بهداشت استان توزیع آن متناسب با نیاز شهرستان های تابعه از دیگر اقدامات ما بوده است.