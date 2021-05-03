خطر احتمال انتقال کووید ۱۹ از مادر به نوزاد کم است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، در مطالعه جدید ۲۵۵ نوزاد متولدشده از مادران دارای کووید ۱۹ مثبت در ماساچوست در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفتند.

تنها حدود ۲ درصد از ۸۸ درصد نوزادان تست کووید ۱۹ شأن مثبت شده بود.

اما بیماری شدید کووید ۱۹ در مادران باردار باعث بروز سه چهارم زایمان‌های زودهنگام در گروه مطالعه شده بود.

زایمان زودرس خطر عوارض کوتاه مدت و طولانی مدت در نوزادان، نظیر ناراحتی تنفسی، مشکلات مزمن سلامت و ناتوانی در رشد را افزایش می‌دهد.

دکتر «مندی براون بلفورت»، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده پزشکی هاروارد، در این باره می‌گوید: «ما دریافتیم در نوزادان متولدشده از مادران مبتلا به کووید ۱۹، تعداد نوزادانی که تست کرونای شأن مثبت بود بسیار کم بود.»

به گفته محققان این مطالعه: «ما انتظار داشتیم که نحوه زایمان و یا شدت بیماری مادر، خطر ابتلاء نوزاد به کووید ۱۹ را افزایش دهد، اما با تعجب متوجه شدیم که چنین نیست.»